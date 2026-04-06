Traian Băsescu a argumentat că Europa are nevoie de un „Plan B” privind securitatea, sugerând crearea unei Armate Europene și consolidarea alianțelor regionale.

Planul B: constituire a Armatei Europene

Comentând riscul ca Statele Unite să se retragă din NATO, fostul șef de stat a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să își asigure independența militară față de deciziile impredictibile ale administrației de la Washington.

„Planul B nu poate fi decât cel de constituire a Armatei Europene, care să fie un partener al NATO, dar să nu mai fim dependenți de un om instabil, cum este Trump. El e gata să vândă Europa lui Putin. Pe Putin îl primește pe covor roșu, în timp ce despre aliații tradiționali vorbește foarte urât și încearcă să discrediteze capacitatea de apărare a statelor UE”, a declarat Traian Băsescu.

Paradoxul crizei iraniene

Deși recunoaște că Iranul nu trebuie lăsat sub nicio formă să dezvolte un arsenal nuclear – scenariu pe care îl vede realizabil în 3-5 ani dacă Teheranul iese victorios din actuala criză –, BTraian ăsescu a criticat strategia americană actuală.

El a amintit că actuala criză are rădăcini chiar în deciziile anterioare ale lui Donald Trump.

„Singurii care, într-o soluție militară inteligentă, îi pot opri pe iranieni sunt americanii. Numai că soluția adoptată acum nu este inteligentă. Aduceți-vă aminte că același Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul în primul său mandat, iar acum se plânge că erau aproape să facă bomba”, a spus Traian Băsescu.

Băsescu: „În Europa te leagă pe loc”

Ca răspuns la frustrările președintelui american privind lipsa de acțiune a aliaților europeni în Orientul Mijlociu, Traian Băsescu a explicat diferențele fundamentale de funcționare a statului de drept de pe cele două continente.

Fostul președinte acuză SUA de „propagandă urâtă” la adresa NATO, ignorând voit legislația europeană.

„Statele Unite tolerează un astfel de preşedinte. În Europa te leagă pe loc. Arătaţi-mi un preşedinte din Europa care ar putea să spună armatei lui hai, la avioane, la camioane şi plecăm să fim fraţii lui Trump în armatei lui. Nu se poate. Va trebui să avem aprobări de la Parlamentele noastre, aprobări în general. El nu cred că nu înţelege, dar face o propagandă urâtă pentru NATO”, a subliniat Băsescu.

Alianțele regionale în interiorul NATO

În fața incertitudinilor privind umbrela de securitate americană, fostul președinte propune ca România să își construiască un sistem de apărare bazat pe parteneriate strategice locale.

El a oferit ca exemplu trilaterala România-Polonia-Turcia, un format de cooperare inițiat în timpul mandatului său.

„Nu văd de ce România n-ar dezvolta o astfel de inițiativă. Ne putem apăra regional și putem fi în parteneriate pe care va trebui să le dezvoltăm”, a concluzionat Băsescu.