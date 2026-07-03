Campania „Înapoi la echilibru: deciziile care ne schimbă viața financiară” susținută de KRUK România

Un salariu mai mare aduce, fără îndoială, mai multă siguranță și mai mult confort. Totuși, venitul singur, nu garantează echilibrul financiar. Sunt oameni care câștigă foarte bine și ajung, la sfârșitul lunii, fără bani în cont. Indiferent de venituri, confortul financiar presupune să îți gestionezi datoriile și să păstrezi loc și pentru lucrurile care îți fac plăcere. Cu alte cuvinte, să iei decizii financiare conștiente, nu impulsive. Specialiștii spun că independența financiară începe în ziua în care ești sincer cu tine despre câți bani ai, cât cheltuiești și ce îți permiți cu adevărat.

Datoriile fac parte din normalitatea financiară

Există încă ideea că oamenii care au datorii și-au gestionat greșit banii. Realitatea este mult mai nuanțată. Un credit pentru locuință, o rată la mașină sau o investiție într-o afacere ori într-o pasiune fac parte din normalitatea financiară a unei familii. Gestionată corect, datoria poate fi un instrument util pentru dezvoltare. Modul în care este administrată face diferența între echilibru și stres financiar. Ca orice decizie financiară importantă, trebuie să fie bine justificată și să aibă un plan clar de rambursare. Este important să reacționezi din timp atunci când apar dificultăți. „Vedem frecvent oameni care cred că o datorie îi definește. Nu este adevărat. Ceea ce face diferența este modul în care aleg să o gestioneze. Cu cât cineva cere informații și caută soluții mai devreme, cu atât are mai multe șanse să își recapete echilibrul financiar,” explică Roxana Gheorghiu, Manager Colectare Etapa Amiabilă în cadrul KRUK România.

Cum poate susține datoria dezvoltarea

Datoria face parte din viața financiară a multor oameni și, atunci când este aleasă și gestionată responsabil, ne poate ajuta să ne atingem mai repede obiective importante: o locuință, educație, o afacere sau alte investiții în viitor. Înainte de a lua un credit sau de a face o achiziție importantă, este util să ne întrebăm:

Mă ajută această cheltuială să construiesc ceva important pentru mine?

Pot susține plata lunară fără să îmi dezechilibrez bugetul?

Aș putea continua să plătesc și dacă veniturile sau cheltuielile mele s-ar schimba?

Am păstrat o rezervă pentru situații neprevăzute?

Este o decizie adaptată nevoilor și obiectivelor mele sau este influențată de presiunea celor din jur?

Planificată și integrată în buget, datoria poate susține obiectivele personale fără să afecteze echilibrul financiar. Confortul financiar se construiește lună de lună.

Bugetul este “harta” banilor tăi

Mulți oameni evită să își facă un buget pentru că îl asociază cu restricții. În realitate, un buget înseamnă libertate. Îți arată cât poți cheltui fără să îți creezi probleme luna viitoare. Vicepreședinta Asociației CFA Romania Alexandra Smedoiu, CFA spune că disciplina financiară nu înseamnă să renunți la tot ceea ce îți face plăcere. „Cele mai sănătoase decizii financiare sunt cele pe care le poți susține pe termen lung. Nu este nevoie să economisești sume spectaculoase sau să renunți la toate micile bucurii. Important este să ai un plan și să nu transformi cheltuielile de astăzi în problemele de mâine.”

Emoțiile ne golesc portofelul mai des decât lipsa banilor

Mulți oameni aflați în dificultate financiară trec prin aceeași senzație: că sunt singuri și că problema îi definește. În realitate, felul în care cineva se raportează la datorie poate conta mai mult decât ne imaginăm. „Oamenii au capacitatea de a se restaura și de a-și reveni chiar și după perioade dificile, iar primul pas este să creadă că acest lucru este posibil”, spune Lavinia Țânculescu-Popa, lector universitar și doctor în Psihologie. În opinia sa, diferența o face asumarea responsabilității: recunoașterea datoriei și menținerea unui efort constant pentru a o gestiona, indiferent cât de mici sunt pașii făcuți. „Puțin, mult, dar măcar fac, plătesc cât pot, dar acționez, nu mă opresc”, subliniază psihologul. Mesajul ei este unul de luciditate și demnitate: oamenii trebuie să rămână conștienți de cazul în care se află și să nu se identifice cu dificultatea prin care trec. „Nimic nu este mai invalidant decât neparticiparea, neasumarea plății datoriei și iluzia că fără acțiune, datoria dispare”.



Echilibrul financiar se construiește în timp

Datoriile, ratele și perioadele în care bugetul devine mai greu de gestionat fac parte din viața financiară a multor oameni. Uneori, o datorie ne ajută să cumpărăm o locuință, să investim în educație, să depășim o perioadă dificilă sau să facem un pas important în dezvoltarea noastră. Contează să rămânem implicați în deciziile financiare și să căutăm soluții atunci când apar schimbări. Independența financiară se construiește lună de lună, prin alegeri conștiente, planificare și capacitatea de a ne adapta. Datoria poate face parte din acest parcurs și poate fi gestionată responsabil, în funcție de posibilitățile fiecăruia.

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