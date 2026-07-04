Discuția dintre cei doi a escaladat rapid într-o altercație fizică. În timpul conflictului, chiriașul, un tânăr în vârstă de 22 de ani, a recurs la un gest neașteptat și periculos: a scos o armă și a tras în spatele proprietarului.

Arma folosită a fost un pistol de tip Gomme-Cogne, un dispozitiv neletal care lansează proiectile din cauciuc, relatează publicația franceză Demotivateur.

Din fericire, proprietarul nu a suferit răni grave, doar un hematom la nivelul spatelui, conform relatărilor cotidianului francez Le Dauphiné Libéré. La scurt timp după incident, Poliția a intervenit la fața locului și l-a arestat pe tânărul de 22 de ani.

Conflictele legate de neplata chiriilor nu sunt ceva neobișnuit. Într-un caz din Oise, instanța a interzis unui proprietar să-și recupereze locuința, deși chiriașul său, aflat în închisoare, acumulase o datorie de aproape 10.000 de euro.

Într-un alt caz, o femeie nu a ezitat să evacueze singură o persoană care ocupa ilegal apartamentul său.