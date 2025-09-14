Mijlocul de transport în comun a fost adus la Ploiești în contextul desfășurării Artown.

„Ploieștiul renaște într-un mod superb, prin creațiile Artown NOW ! Anuala de artă urbană ce a pus orașul nostru pe harta artistică a României și a Europei. Pe lângă muralele care transformă griul ploieștean în opere de artă, expoziția din cadrul fabricii Uzuc, sub tematica Genius Loci (spiritul locului) este ceva ce ar trebuie văzut de toți ploieștenii. Arta poate redefini identitatea de oraș industrial, adăugând culoare, spirit și speranță (…)”, a scris pe pagina sa de Facebook, Șerban Pitic, președinte al mișcării „Noi, ploieștenii”.

„Dacă în București toată lumea îl vânează pentru poze, dacă îl vedem pe Instagram, pe Facebook, peste tot… acum minunea asta pe roți a ajuns și la noi, acasă. Acest tramvai nu e doar transport în comun. E o declarație de dragoste pe șine. E artă, e bucurie, e vibe-ul care schimbă orașul. Proiectul a fost creat de Andreea Esca împreună Artown NOW și sincer, pentru mine e un vis. Andreea Esca e un idol, un om care știe să facă lumea mai frumoasă prin gesturi simple dar cu impact uriaș. Și acum Ploieștiul are parte de această magie”, a postat pe Facebook și Raluca Dumitru.

