Cuprins:
Indicatori financiari în creștere pentru Transgaz
Rezultatele financiare impresionante au fost susținute în principal de creșterea veniturilor din transportul intern de gaze și de consolidarea financiară a grupului. Economedia menționează că acestea includ și performanțele subsidiarelor din Republica Moldova și România.
Veniturile din exploatare, excluzând activitățile de echilibrare și construcții, au atins 1,57 miliarde de lei, marcând o creștere de 44% comparativ cu primul semestru din 2024. Veniturile din activitatea de echilibrare s-au dublat, ajungând la 234 milioane de lei.
Profitul brut a crescut cu 272%, atingând 606 milioane de lei. La nivel individual, Transgaz SA a raportat un profit net de 460 milioane de lei, în creștere cu 248% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Compania a depășit semnificativ previziunile pentru primul semestru al anului 2025. Profitul net realizat a fost aproape dublu (+196%) față de nivelul prognozat inițial.
Extindere regională și achiziții strategice
Transgaz își continuă expansiunea regională prin intermediul subsidiarelor Eurotransgaz și Vestmoldtransgaz din Republica Moldova. În prima jumătate a anului 2025, aceste subsidiare au prestat servicii de transport gaze în valoare de 147 milioane de lei.
În mai 2025, compania a finalizat achiziția a 51% din acțiunile Petrostar SA, o companie românească specializată în inginerie și proiectare pentru industria extractivă de petrol și gaze.
Conform raportului citat de Economedia, achiziția Petrostar face parte din strategia de dezvoltare a Transgaz, vizând extinderea capabilităților operaționale și diversificarea surselor de venit în domenii complementare transportului de gaze.
