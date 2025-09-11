Planeta face parte dintr-un sistem de șapte corpuri care orbitează steaua roșie TRAPPIST-1 și se află într-o așa-numită zonă locuibilă. Nici prea aproape de o stea pentru a fi arsă, dar nici prea departe pentru a deveni un tărâm înghețat, au adăugat cercetătorii.

„Dacă există o planetă din acest sistem care ar putea susține apă lichidă la suprafață, probabil că aceea este”, a declarat Nikole Lewis, cercetătoare în domeniul exoplanetelor la Universitatea Cornell și coautoare a celor două studii, pentru New York Times

Deocamdată, oamenii de știință nu au nicio informație despre cum arată suprafața planetei TRAPPIST-1e sau dacă există apă lichidă acolo. Totuși, deși nu există certitudinea unei atmosfere, datele adunate până în prezent cu Telescopul Spațial James Webb conduc spre ideea că totul este „în sfera posibilului”, spun oamenii de știință implicați.

Pentru a obține confirmarea, echipa de cercetare intenționează să continue monitorizarea planetei prin alte 15 tranzite, în anii următori.

Descoperirea vine în paralel cu noi indicii privind Marte. Roverul Perseverance al NASA a găsit roci cu pete distincte într-o veche vale fluvială, ceea ce poate fi cea mai importantă dovadă de până acum că pe Planeta Roșie există forme de viață.

