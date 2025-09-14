Capacitatea Armatei Române, pusă la îndoială

Traian Băsescu a precizat că modul de reacţie al Armatei Române „nu face decât să pună sub semnul întrebării, şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie, capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”.

„Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacităţii de apărare a ţării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat Băsescu.

„O pot lovi eficient de la 5,5 kilometri”

Conform acestuia, România ar fi putut folosi mult mai eficient unităţi de luptă Ghepard primite din Germania, în locul F-16.

„Avem artilerie antiaeriană. Putem folosi mult mai eficient decât F 16 unităţile de luptă Ghepard, care sunt destinate atacurilor aeriene. Eu nu spun că avem mari unităţi cu maşini de luptă Ghepard, dar măcar două-trei maşini de luptă puteau fi amplasate pe zona de nord a judeţului Tulcea, pe unde au mai intrat drone de la ruşi”, a explicat Traian Băsescu.

Totodată, fostul șef de stat a mai precizat: „Sunt maşini de luptă care au o cadenţă de tragere de 500 de proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ţinte aeriene. Au capacitatea să depisteze ţinta la 15 kilometri şi o pot lovi eficient de la 5,5 kilometri. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, deci este uşor de doborât. Eu am văzut aceste maşini de luptă formidabile. Deci, în concluzie, drona trebuia doborâtă”, a precizat Băsescu.

Sâmbătă seară, România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 după ce o dronă a intrat în spațiul său aerian, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei din regiunea Dunării, a anunțat Ministerul Apărării.

„Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche”, a precizat oficialul, care a dat asigurări că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”, a anunțat, sâmbătă seară, Ionuț Moșteanu, ministrul apărării.





