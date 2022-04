Într-un subsol lung și îngust al unei școli din Ivano-Frankivsk, în vestul țării, Serhiy Korneliyevych Hamchuk stă în fața unui șir de femei și pune o pușcă de asalt Kalashnikov pe birou, în fața lui.

Dacă în urmă cu mai bine de două luni, aici obișnuiau să învețe peste 1.200 de copii, astăzi locul este folosit pentru a preda altfel de lecții. Lecții de tras cu arma.

Rapes and torture by Russian forces have driven thousands of women in Ivano-Frankivsk to enrol in firearms classeshttps://t.co/cFtcACPCsb#Ukraine️ #StandWithUkraine️ #UkrainianWomen #WonderWoman #SuperHeroine #الأزمة_الأوكرانية #أوكرانيا #اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/iinWuefSaa