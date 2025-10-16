Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ora de iarnă sau ora de vară?

Deși această practică există de mult timp, Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei.

Cu toate acestea, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind menținerea permanentă a orei de vară sau de iarnă, după cum relatează publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International.

Ora de iarnă în 2025, în noaptea de 25 spre 26 octombrie

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25/26 octombrie, revenim la ora de iarnă 2025. La ora 3.00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră la 2.00, oferindu-ne o oră în plus de somn și marcând revenirea la ora standard (CET).

Această schimbare aduce mai multă lumină dimineața și întuneric mai devreme după-amiaza.

Istoria schimbării orei de iarnă

Practica schimbării orei își are rădăcinile în Primul Război Mondial. Germania și Austro-Ungaria au introdus-o primele în timpul războiului pentru a economisi energie.

În 1996, Uniunea Europeană a standardizat procesul, toate statele membre trecând la ora de vară în ultima duminică din martie și revenind la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. Ideea principală era armonizarea transporturilor, comunicațiilor și afacerilor în cadrul pieței unice în creștere.

Recomandări
Nemulțumiri și încercări de schimbare

Nemulțumirea față de schimbarea orei a atins un punct culminant în 2018, când Comisia Europeană a realizat un sondaj de opinie publică la care au participat 4,6 milioane de cetățeni UE. Rezultatele au fost clare: 84% dintre respondenți s-au pronunțat pentru eliminarea acestei practici.

Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, cu schimbarea finală planificată pentru 2021. Însă procesul s-a blocat aici.

Lipsa unui acord pentru eliminarea schimbării orei

Statele membre nu au putut ajunge la un acord privind menținerea permanentă a orei de vară sau ora de iarnă. În timp ce unele țări, precum Franța și Polonia, erau în favoarea orei permanente de vară, altele, precum Finlanda și Olanda, preferau ora de iarnă.

Din cauza lipsei unui acord și a crizelor globale ulterioare, precum pandemia, decizia de a elimina schimbarea orei a fost pusă în plan secund și „în așteptare până la noi ordine”. Conform directivelor UE actuale, practica va continua cel puțin până în 2026.

Există speranța că problema ar putea fi reactivată în timpul președinției poloneze a Consiliului UE în 2025, dar până atunci, cetățenii UE pot fi siguri că vor trebui în continuare să-și ajusteze ceasurile de două ori pe an.

Țări unde nu se schimbă ora

În timp ce Uniunea Europeană ezită, multe țări din întreaga lume au abandonat de mult această practică. Rusia a trecut permanent la ora de iarnă în 2014, în timp ce Turcia a decis să rămână la ora de vară permanentă doi ani mai târziu.

În afara Europei, giganți precum China, India și Japonia au eliminat de mult schimbarea orei. Decizii similare au fost luate de Brazilia, Mexic (cu excepția zonelor de frontieră cu SUA), Argentina, Uruguay și o serie de alte țări precum Iran, Iordania, Siria și Azerbaidjan.

Chiar și în Europa există excepții. Islanda și Belarus nu schimbă ceasurile, în timp ce în Australia, unele state federale aplică ora de vară, iar altele nu.

Această tendință globală de abandonare a schimbărilor sezoniere ale orei exercită o presiune suplimentară asupra UE pentru a lua în sfârșit o decizie și a pune capăt unei practici pe care mulți experți și cetățeni o consideră depășită.

CTP, subtil despre mobilizarea rezerviștilor MApN: „Zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu"
Știri România 12:24
CTP, subtil despre mobilizarea rezerviștilor MApN: „Zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu”
Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților", în perioada 19-29 octombrie
Știri România 11:34
Sf. Dimitrie cel Nou 2025. Programul din București al procesiunii „Calea Sfinților”, în perioada 19-29 octombrie
Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul"
Stiri Mondene 12:19
Noua pasiune pe care Victor Pițurcă și-a descoperit-o și pe care o practică de foarte mulți ani: „E sezonul”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu"
Stiri Mondene 12:05
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare", asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Politică 12:37
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Consilierii „speciali" din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
Politică 08:32
Consilierii „speciali” din echipa lui Bolojan: pensii de 8.000 de lei și salarii de 7.000 de lei, mulți veniți din SRI, MApN și SPP
