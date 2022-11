Pe 14 noiembrie, Cuzin Toma a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei după ce a fost prins în 2018 conducând cu permisul suspendat și sub influența drogurilor. Consumase cocaină, dar și alte stupefiante, potrivit rezultatelor indicate de medicii legiști în expertiza transmisă procurorilor, după cum a scris zilele trecute Libertatea.

Judecătorii i-au aplicat cea mai blândă pedeapsă, așa cum sunt considerate amânările – care se consemnează în cazier, dacă nu se recidivează – motivând că actorul, pe lângă atitudinea sinceră, implicarea în proiecte educative pentru tinerii din România, nu are antecedente penale.

Cuzin Toma are cazierul curat, însă asta după ce de alte două ori, în 2017 și în 2020, magistrații au închis dosarele în care actorul a fost cercetat pentru că a fost prins de alte trei ori cu droguri în mașină.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 l-au pus sub acuzare pe Cuzin Toma în dosarul în care a fost condamnat zilele trecute chiar în timp ce acesta era cercetat de DIICOT.

Libertatea a consultat cele două dosare în care actorul a fost anchetat pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu, respectiv conducere sub influența stupefiantelor. În ambele cazuri procurorii au dispus soluțiile de clasare invocând același motiv: „lipsa interesului public”. Soluțiile de renunțare la urmărire penală au fost validate și de instanțele de judecată.

Primul dosar

Prima dată, Cuzin Toma a fost prins cu droguri în mașină pe 27 septembrie 2016. Actorul se deplasa cu autoturismul său, un Volkswagen, pe strada Alexandru Moruzzi, din sectorul 3.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică, depus la dosar, actorul a ieșit pozitiv la THC (canabis – n.r.) și MDAM (ecstasy – n.r.).

În mașina sa polițiștii au găsit o punguţă din material plastic ce conţinea 2,30 grame de canabis, precum și două două grindere, unul metalic și altul din material plastic, pe ambele fiind puse în evidenţă urme de canabis.

„Inculpatul Toma Cuzin a avut o atitudine sinceră, recunoscând faptele ce i s-au reţinut în sarcină”, au precizat procurorii.

Actorul a fost trimis să fie evaluat de specialiștii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), pentru a se stabili dacă prezintă risc de recidivă în privința consumului de droguri.

Specialiștii antidrog au concluzionat că „nu necesită includerea în circuitul de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri”, iar procurorii au închis dosarul.

„Având în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, lipsa antecedentelor penale, modalitatea de săvârşire a faptelor, cantitatea mică de droguri de risc deţinută şi că pentru infracţiunea săvârşită legea prevede o pedeapsă mai mică de 7 ani, procurorul a constatat că nu există un interes public în urmărirea acestuia, fapt pentru care a dispus renunţarea la urmărire penală”, se arată în soluția procurorilor DIICOT.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, care pe 16 noiembrie 2017 a confirmat renunțarea la urmărire penală, instanța subliniind că ar fi o „disproporţie vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea unui proces penal şi gravitatea urmărilor produse”.

Al doilea dosar, închis

La mai puțin de două luni după ce dosarul a fost închis definitiv, Cuzin Toma a fost prins din nou cu droguri în mașină. Se întâmpla în ianuarie 2018 pe Splaiul Unirii, nr. 39, din Capitală.

În mașină, polițiștii au găsit o ţigaretă confecţionată artizanal cu miros specific, despre care actorul a declarat că ar fi marijuana destinată consumului propriu. A fost deschis un nou dosar penal pe numele său.

În timp ce era cercetat de DIICOT pentru fapta din ianuarie, Cuzin Toma a fost depistat din nou cu droguri în mașină, în mai 2018, pe bulevardul Unirii din București. Și de această dată actorul a declarat că ţigara confecţionată este marijuana destinată consumului propriu.

Pus sub acuzare pentru cele două fapte de deținere de droguri în vederea consumului propriu, procurorii DIICOT au închis și acest dosar, invocând lipsa interesului public în raport cu scopul urmărit şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Soluția a fost confirmată de Tribunalul București în ianuarie 2020.

Al treilea dosar penal

Cuzin Toma a fost inculpat în al treilea dosar penal după ce a fost prins conducând cu permisul suspendat în mai 2018, iar apoi în noiembrie același an, a fost depistat din nou în trafic, de această dată și sub influența drogurilor.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică, în noiembrie 2018 Toma Cuzin a ieșit pozitiv la THC, THC-OH, MDMA şi MDA şi benzoilecgonină – metabolit al cocainei.

Găsit vinovat pentru două fapte de conducere cu permisul suspendat și o infracțiune de conducere sub influența stupefiantelor, Judecătoria Sectorului 3 l-a condamnat, pe 14 noiembrie, la un an de închisoare cu suspendare, amânând aplicarea pedepsei pentru un termen de supraveghere de doi ani. „Din actele dosarului nu rezultă că anterior ar mai fi fost sancţionat contravenţional la regimul circulaţiei rutiere”, a punctat instanța.

La stabilirea pedepsei, pe lângă circumstanțele personale ale actorului, implicarea sa în proiecte educative, caracterizările laudative ale colegilor și lipsa antecendentelor penale, judecătorii au mai găsit un motiv pentru a justifica pedeapsa blândă.

„Instanţa are în vedere si faptul că inculpatul a fost oprit în trafic de către organele de poliţie pentru un control de rutină, acesta nefiind implicat în vreun accident de circulaţie care să determine sosirea organelor de poliţie la faţa locului”, se arată în hotărârea pronunțată pe 14 noiembrie de Judecătoria Sector 3. Decizia nu este definitivă.

