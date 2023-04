Organizația non-profit din Marea Britanie care „oferă sprijin comunităților aflate în situații de criză” a transmis sâmbătă pe Twitter că a lucrat cu familiile a doi dintre bărbații reținuți pentru a încerca să găsească o soluție privind eliberarea acestora.

Scott Richards, cofondator al Presidium Network, l-a identificat pe unul dintre bărbați drept Kevin Cornwell, în vârstă de 53 de ani, din Middlesbrough. Acesta și un alt bărbat al cărui nume nu a fost precizat au fost arestați pe 11 ianuarie, iar un al treilea britanic a fost, de asemenea, reținut la o altă dată.

Richards a declarat că, deși nu există „nicio acuzație oficială”, reținerea celor doi bărbați are legătură cu o armă aflată într-un seif din camera lui Cornwell, despre care a spus că a fost depozitată cu o licență emisă de Ministerul afgan de Interne.

BREAKING: Three British men are being held in Taliban custody in Afghanistanhttps://t.co/2h0WsvpRYy



