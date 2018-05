Trei deținuți americani au fost eliberați de Coreea de Nord

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat, joi, că trei americani deținuți de Coreea de Nord au fost eliberați și, acum, se află în drum spre casă.

”Sunt fericită să vă informez că Secretarul de Stat Mike Pompeo se întoarce din Coreea de Nord cu 3 domni minunați pe care toată lumea vrea să-i cunoască. Ei par a fi săntoși”, a scris Trump pe Twitter. El a adăugat că Pompeo a avut ”o întâlnire bună” cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, transmite CNN.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

