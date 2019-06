Purtătorul de cuvânt al colegiului militar, Georgiana Lupu, a precizat că elev plutonier adjutant Răzvan Moldovanu, elev plutonier Bogdan Daniliuc și elev sergent major Mădălin Savin vor deveni cadeți la United States Air Force Academy Colorado, United States Military Academy West Point și respectiv United States Naval Academy Annapolis Maryland.

Ea a spus că după o pregătire temeinică și o selecție riguroasă, absolvenții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” au reușit să își depășească propriile așteptări.

Răzvan Moldovanu a fost admis în anul 2016 la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, printre primii, cu media 9,90 iar în cei patru ani de studiu a fost avansat până la gradul de elev plutonier adjutant.

Răzvan este pasionat de baschet și a reușit alături de echipa lui să obțină 3 ani la rând locul I la competițiile aplicativ-militare și sportive organizate între colegiile militare.

Totodată, limba engleză s-a aflat printre materiile sale preferate, iar în clasa a IX-a a obținut premiul al II-lea la Concursul național de limba engleză „Quest”, iar în urma rezultatelor deosebite la învăţătură, elevul, originar din Iași a fost selecţionat să participe timp de două luni la un schimb de experienţă cu o şcoala parteneră din Portugalia și o lună în Franța, în cadrul programului european Erasmus+ Body.

Răzvan Moldovanu a spus că prima dată am auzit de această oportunitate în clasa a XI-a și că i-a avut drept exemplu pe absolvenții de anul trecut care se pregăteau pentru etapele admiterii, iar după ce un alt absolvent al colegiului câmpulungean a fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado a aflat că acolo poate să fac exact ceea ce și-am dorit de mic copil, respectiv să zboare.

Bogdan Daniliuc a fost admis la Academia Militară West Point

El s-a remarcat de-a lungul celor patru ani de studiu cu două mențiuni la etapa națională a Olimpiadei de Geografie și o calificare la Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud și Sud-Est. El a fost ales să participe la un schimb de experienţă cu o şcoala parteneră din Anglia.

Bogdan și-a stabilit încă din clasa a noua să studieze la United States Military Academy West Point.

„Mi-am dorit acest lucru deoarece am aflat că este una dintre cele mai prestigioase din lume și îmi va oferii oportunități unice. Am conștientizat că doar ieșind din propria zonă de confort, voi obține cele mai importante experiențe de viață. Din acel moment mi-am urmat cu perseverență și pasiune scopul. Doresc să îmi exprim gratitudinea pentru tot ce mi-a oferit acest colegiu. Îmi îndemn colegii să își urmeze visul, chiar dacă, la un moment dat, pare imposibil”, a spus Bogdan Daniliuc.

Mădălin Savin este din Câmpulung Moldovenesc și a fost admis la Academia Navală Annapolis din Maryland.

Una dintre materiile preferate este chimia și a reușit, formând echipă cu cel mai bun prieten al său, să se califice de două ori consecutiv la etapa națională a Sesiunii de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale, obținând mențiune respectiv premiul I.

El a spus că a ales această academie pentru că mereu a fost fascinat de mare.

„Sincer să fiu, niciodată nu m-am gândit că voi avea o asemenea șansă. Când au fost anunțați cei 12 elevi care puteau aplica pentru academiile din America, primul gând a fost acela că nu voi reuși. Am avut timp până a doua zi să ne hotărâm. Seara, în cameră, mă gândeam cum ar fi să reușesc. Mi-am propus să dau tot ce am mai bun din mine, iar dacă nu voi izbuti măcar am încercat. Mi-am spus mereu că trebuie să am curaj să îmi urmez inima și intuiția”, a spus absolventul.

