Dispozitivul detectează greșelile de scriere și emite o vibrație discretă pentru a atrage atenția utilizatorului, permițând astfel elevilor să învețe din propriile erori fără a folosi suport digital sau a aștepta corecturile ulterioare.

„Ideea a pornit de la o jucărie din copilărie – creionul fermecat – care scotea un sunet special când răspunsul era corect”, spune Daria Văsii, elevă la Colegiul de Științe Brașov.

Raul Ciobanu, colegul său, adaugă: „Probabil stăm prea mult timp pe telefoane, ne-am obișnuit cu autocorectul, lumea nu prea mai scrie pe foaie”.

Creionul se află momentan în fază de prototip și poate fi testat prin aplicația mobilă asociată.

Proiectul a atras atenția la un concurs național de inovație în educație și tehnologie, unde echipa elevilor din Brașov se numără printre cele 25 de echipe calificate în finală.

Competiția Solve for Tomorrow încurajează elevii să propună soluții creative în domenii precum protecția mediului, sport sau educația digitală, oferind mentorat și ateliere practice pentru a transforma ideile în produse reale.

Creionul inteligent ar putea deveni un instrument folosit în școli, combinând avantajele scrisului de mână cu suportul digital. Dispozitivul poate corecta probleme frecvente precum ortografia, folosirea cratimelor sau pluralul corect al cuvintelor.