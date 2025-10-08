În dimineața zilei de 7 octombrie 2025, în jurul orei 2:30, o tânără de 21 de ani a sesizat Poliția din Craiova că persoane necunoscute i-au furat autoturismul parcat pe bulevardul Știrbei Vodă.

„Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj. În urma investigațiilor efectuate, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Olt, autoturismul a fost descoperit în municipiul Slatina, într-un parc auto”, se arată în comunicatul oficial.

Polițiștii au stabilit că cei trei italieni sosiseră la Craiova pe 6 octombrie, în calitate de turiști, iar „cei doi bărbați, prin folosirea unei chei adevărate, ar fi preluat autoturismul și s-ar fi deplasat cu acesta în Slatina, unde l-ar fi vândut”.

Mai mult, în urma perchezițiilor corporale, polițiștii au găsit asupra celor doi tineri câte un act de identitate și un permis de conducere românesc, care „nu au corespondent în bazele de date naționale”.

În baza probelor adunate, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

„Cei trei tineri au fost reținuți, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, înșelăciune și instigare la fals material în înscrisuri oficiale.”, precizează Poliția Română.

Ei vor fi prezentați miercuri, 8 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

