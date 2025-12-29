Două persoane au murit după ce duba în care se aflau a fost luată de ape

Trei persoane au murit în urma ploilor torențiale care au lovit Andaluzia, în sudul Spaniei. Doi bărbați au fost luați de ape în timp ce se aflau într-o dubă, lângă localitatea Alhaurín el Grande, la vest de Malaga, potrivit televiziunii publice RTVE. Echipele de salvare au găsit pe unul dintre bărbați mort duminică, iar pe celălalt luni.

Duba în care se aflau cei doi bărbați, în vârstă de 53 și 54 de ani, a fost găsită duminică dimineață, răsturnată în albia râului, la 1,6 kilometri distanță, goală și grav avariată.

În total, aproximativ 150 de persoane au participat la căutări. Operațiunea a fost împărțită în opt grupuri de lucru care au cercetat zona de la locul incidentului până la malul râului.

Și un motociclist a fost găsit decedat

Autoritățile au confirmat moartea unui tânăr și în Granada, care a fost luat de ape în timp ce încerca să traverseze albia unui râu pe motocicletă. Acesta încerca să traverseze pârâul Cañada pe o motocicletă împreună cu un prieten când a fost luat de apă. Cealaltă persoană a reușit să se salveze.

Momentos del dispositivo montado en Íllora (Granada), donde un joven vecino de Zujaira fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo.

En el lugar están trabajando patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos… pic.twitter.com/MzlPTC0ZLc — Guardia Civil (@guardiacivil) December 28, 2025

De asemenea, în Barcelona, o femeie a fost spitalizată sâmbătă după ce a fost lovită de un stâlp de iluminat doborât de vântul care bătea cu 70 km/h.

Zeci de persoane din provincia Barcelona au fost, de asemenea, nevoite să evacueze o clădire avariată de ploile torențiale din ultimele zile. Avertismentele meteorologice extreme au fost ridicate provizoriu luni în Malaga, după ce furtunile au lovit coasta de sud.

Autoritățile spaniole au emis cod roșu, în weekendul trecut, și pentru regiunea Valencia. Amintim că inundațiile catastrofale din Valencia, din 2024, au provocat moartea a peste 220 de persoane și pagube de miliarde de euro.

