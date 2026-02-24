Au purtat măști și au folosit violența și intimidarea

Cei trei bărbați au fost arestați pentru jafuri violente în mai multe magazine de telefonie din Spania, potrivit publicației spaniole El Periodic. Aceștia au furat telefoane mobile în valoare de 24.000 de euro și au fost prinși, după o urmărire în trafic, în San Antonio de Benagéber, în apropiere de Valencia.

Garda Civilă a arestat trei cetățeni români, în vârstă de 16, 22 și 24 de ani, ca presupuși autori ai furturilor.

Conform anchetei, modul de operare consta în intrarea în magazine cu fața acoperită și folosirea violenței și intimidării pentru a pune mâna pe dispozitive de ultimă generație. Autorii rupeau cu forța mecanismele de securitate ale telefoanelor, intimidând atât angajații, cât și clienții.

Urmărire în trafic

Ancheta a început după ce polițiștii au aflat că o anumită mașină a fost implicată în aceste jafuri. În aceeași zi, ofițerii au și localizat autoturismul suspect. În încercarea de a fugi, șoferul mașinii a efectuat manevre periculoase care au pus în pericol ceilalți participanți la trafic.

În cele din urmă, ofițerii au reușit să intercepteze vehiculul. În interior se aflau cei trei bărbați care au fost identificați și percheziționați, iar apoi arestați.

Garda Civilă a găsit în mașină bani și două dispozitive antifurt pentru telefoane mobile, probabil furate din magazinele jefuite.

