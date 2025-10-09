Premierul Bart De Wever, vizat de atac

Arestările au avut loc în orașul Anvers, în cadrul unei anchete privind „tentativă de omor terorist și participare la activitățile unui grup terorist”, a declarat procurorul federal Ann Fransen, în cadrul unei conferințe de presă.

„Anumite elemente indică faptul că suspecții intenționau să comită un atac terorist inspirat de jihadism împotriva unor personalități politice. Există, de asemenea, indicii că suspecții urmăreau să construiască o dronă capabilă să transporte o încărcătură explozivă”, a precizat Ann Fransen.

Atentatul jihadist dejucat joi în Belgia îl viza pe premierul Bart De Wever, au confirmat surse guvernamentale și apropiați ai acestuia.

„Vestea privind un plan de atentat îndreptat împotriva premierului Bart De Wever este profund șocantă”, a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, pe platforma X.

Contactat de AFP, anturajul șefului guvernului belgian a confirmat, de asemenea, că acesta era ținta planului de atac.

„Domnule prim-ministru Bart, toată susținerea noastră se îndreaptă către dumneavoastră și familia dumneavoastră. Mulțumim serviciilor de securitate”, a transmis ministrul Apărării, Theo Francken, pe rețelele de socializare.

Dispozitiv descoperit într-o locuință situată la câteva sute de metri de reședința premierului

Potrivit presei, poliția a percheziționat o locuință situată la doar câteva sute de metri de reședința lui De Wever din Anvers. „În casa unuia dintre suspecți a fost descoperit un dispozitiv improvizat – potențial exploziv, dar încă nefuncțional – precum și o pungă cu alice metalice”, a explicat Fransen.

La domiciliul unui alt suspect, polițiștii au găsit o imprimantă 3D „despre care se crede că urma să fie folosită pentru fabricarea unor componente utile în pregătirea unui atac”, a mai precizat aceasta.

Cei trei suspecți s-au născut în 2001, 2002 și 2007. Doi dintre ei au fost interogați de poliția federală și urmează să compară vineri în fața unui judecător de instrucție.

