Trupurile acestora, care prezentau multiple plăgi prin împușcare în zona pieptului și a capului, au fost descoperite de un prieten, alertat că nu a mai putut lua legătura cu una dintre victime.

Anchetatorii se confruntă cu un caz complex: deși victimele se aflau în același perimetru de vânătoare – o zonă frecventată pentru mistreții negri Nebrodi – nu existau legături anterioare între frații Pino și Gatani.

Verificările telefonice preliminare confirmă lipsa oricărui contact între cele două părți. Carabinierii, sub coordonarea Parchetului din Patti, au audiat deja aproximativ zece persoane, inclusiv rude și prieteni.

O atenție sporită se acordă partenerului obișnuit de vânătoare al lui Gatani, anchetatorii încercând să afle de ce acesta nu l-a însoțit pe bătrân în ziua fatidică.

În prezent, ipotezele principale vizează fie un accident de vânătoare care a degenerat, fie o altercație spontană care s-a soldat cu o crimă urmată de sinucidere.

Deoarece victimele nu aveau antecedente penale, pista unei reglări de conturi mafiote este exclusă.

Expertiza balistică va fi decisivă pentru a stabili dacă gloanțele au provenit doar din cele trei arme găsite la fața locului sau dacă a fost implicată o a patra pușcă (și implicit o a patra persoană).

