Atac rusesc lângă un sat din regiunea Harkov

Potrivit Parchetului Regional Harkov, marți, 27 ianuarie, asupra trenului care transporta civili au fost lansate drone, iar unul dintre aparate a lovit direct un vagon de pasageri, provocând un incendiu. O a doua explozie a avut loc în apropierea trenului.

Inițial, autoritățile au anunțat patru persoane decedate. Ulterior, anchetatorii au precizat că au fost descoperite fragmentele a cinci trupuri, iar numărul exact al victimelor va fi stabilit doar după efectuarea testelor ADN.

„Până în acest moment au fost găsite fragmentele a cinci corpuri. Identificarea va fi posibilă numai după expertize ADN”, a transmis Parchetul Regional Harkov.

Zelenski: „Nu poate fi numit altfel decât terorism”

Președintele ucrainean a declarat că în vagonul lovit direct de una dintre drone se aflau 18 persoane, iar în tren erau peste 200 de pasageri.

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi calificat exclusiv drept terorism. Nu există și nu poate exista nicio justificare militară pentru a distruge civili într-un vagon de tren”, a declarat Volodimir Zelenski, cerând ca Rusia să fie trasă la răspundere.

Trenul a fost repus parțial în circulație

Autoritățile au mai precizat că doi pasageri răniți se află în stare stabilă și urmează să fie transportați la spital în Harkov. Incendiul izbucnit în urma impactului a fost stins, iar operațiunile de salvare au fost finalizate.

Compania feroviară de stat Ukrzaliznîția a anunțat că 10 vagoane care nu au fost afectate au fost repuse în circulație și au transportat 147 de pasageri către o zonă sigură.

„Întârzierea este de aproximativ cinci ore, dar vom recupera timpul pierdut. Voluntarii World Central Kitchen pregătesc mâncare pentru pasageri, în Poltava”, a transmis compania. Trenul a preluat și un grup de civili evacuați din localitatea Lozova.

Potrivit informațiilor preliminare, armata rusă ar fi folosit trei drone de atac, cel mai probabil de tip Geran-2. Ancheta este în desfășurare, iar zona a fost securizată de echipele de intervenție.

