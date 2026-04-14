Proiectul, anunțat de vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, are ca termen de implementare începutul lunii iunie și vine în sprijinul dezvoltării legăturilor de transport cu UE, deservind inclusiv grupurile de copii care pleacă în taberele de vară.

Traseul și durata călătoriei

Conform acordurilor preliminare stabilite cu partenerii internaționali, noua axă feroviară va traversa România de la nord la sud.

Traseul propus: Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna.

Durata estimată este de aproximativ 30 de ore. Deși timpul este comparabil cu cel al unei curse cu autocarul, oficialul ucrainean subliniază că varianta feroviară oferă mult mai mult confort și predictibilitate. Timpii exacți vor fi definitivați după efectuarea unei curse de test.

Costuri reduse

Un aspect esențial al negocierilor este menținerea unui cost accesibil pentru pasageri.

Există un acord de principiu cu partea română și cea bulgară pentru includerea acestei rute într-un mecanism de tip PSO (obligație de serviciu public). Această măsură ar permite reducerea semnificativă a prețului biletelor.

Ruta a fost configurată strategic pentru a evita staționările lungi și inutile ale trenului. Această abordare logistică ajută la menținerea unor tarife reduse și protejează resursa de vagoane, care pot fi folosite eficient și pe alte direcții.

Extindere a conectivității feroviare

Noua rută reprezintă o extindere a conectivității feroviare, venind în completarea trenului zilnic deja operat de Ukrzalizniția pe ruta Kiev – București Nord (care tranzitează Vinița, Ungheni și Iași).

Pentru publicul român, proiectul reînvie tradiția vechilor conexiuni internaționale din regiune. În trecut, România era tranzitată de legături feroviare emblematice, precum celebrul „Bulgaria Express” (care lega Moscova și Kievul de București și Sofia) sau serviciul „Bucovina” (un vagon de dormit atașat succesiv care lega Kievul de București).

Aceste servicii istorice au fost suspendate definitiv odată cu izbucnirea războiului.

Lansarea noii rute depinde acum de finalizarea deciziilor privind grila tarifară și de succesul trenului de probă pe care cele trei state îl vor opera în perioada imediat următoare.

