CFR Călători are datorii de peste 100 de milioane de lei la CFR SA

Decizia luată de CFR SA vine ca un răspuns la datoriile de peste 100 de milioane de lei pe care CFR Călători le are.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată într-un comunicat al CFR SA.

În urmă cu câteva zile, Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a notificat CFR Călători că va suspenda circulația trenurilor din cauza neplății tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI).

Trenuri Regio care vor fi suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;

R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;

R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;

R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;

R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;

R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;

R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;

R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;

R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;

R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;

R 4332: Satu Mare – Oradea;

R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;

R 4502: Siculeni – Braşov;

R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;

R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;

R 2563: Sibiu – Sighişoara;

R 2564: Beia Hm – Sibiu;

R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

Totodată, CFR SA a anunțat că și trenuri InterRegio vor fi suspendate, însă din data de 7 noiembrie 2025.

Lista de trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziţii:

IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur;

IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur;

IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur;

IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur;

IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare;

IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025);

IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord;

IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur;

IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur.

