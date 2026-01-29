Licitaţie internaţională pentru Liberty Galați

Conform unui comunicat emis de consorţiul Euro Insol şi CITR, modificarea planului vizează valorificarea completă a activului funcţional al Combinatului Siderurgic Galaţi, descris drept „un asset cu o importanţă strategică pentru economia naţională”.

Administratorii concordatari vor organiza o licitaţie internaţională, transparentă şi competitivă, pentru a atrage un investitor strategic. Obiectivul principal al acestui proces este identificarea unui partener capabil să investească în modernizarea combinatului, să susţină capitalul de lucru şi să contribuie la relansarea producţiei de oţel din România.

„Acest sector este esenţial pentru securitatea economică a ţării”, se precizează în comunicat.

În plus, consorţiul a subliniat importanţa sprijinirii demersurilor statului pentru plata salariilor angajaţilor, inclusiv prin valorificarea resurselor proprii ale combinatului.

Declaraţiile liderilor Euro Insol şi CITR

„Oţelul produs la Galaţi se regăseşte în casa fiecărui român. De la început, ne-am dorit un singur lucru: ca acest combinat să rămână în picioare şi să funcţioneze. Decizia de astăzi este un pas necesar şi responsabil, care creează premisele pentru stabilitate şi un viitor predictibil al combinatului. Organizarea unei licitaţii internaţionale reprezintă un moment crucial în procesul de relansare a activităţii combinatului”, a explicat Remus Borza, preşedintele Euro Insol.

De asemenea, Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, a explicat că modificarea planului aprobată de instanţă este esenţială pentru viitorul combinatului.

„Ne-am implicat în această procedură cu obiectivul de a menţine în viaţă industria siderurgică din România. Liberty Galaţi este cel mai mare angajator din judeţ şi un activ strategic pentru economia naţională, iar identificarea unui investitor strategic a fost una dintre priorităţile noastre. Omologarea modificării planului de restructurare reprezintă un pas esenţial, mult aşteptat, care creează cadrul necesar pentru atragerea unui investitor capabil să susţină combinatul pe termen lung”, a declarat Cîrlănaru.

Data licitaţiei, stabilită pentru 2026

Prima licitaţie pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Galaţi este programată să aibă loc pe 12 martie 2026. Reprezentanţii Euro Insol şi CITR au asigurat că toate informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţia părţilor interesate în cel mai scurt timp, respectând principiile de transparenţă.

Consorţiul Euro Insol – CITR este cunoscut pentru expertiza sa în gestionarea procedurilor complexe de restructurare şi insolvenţă, obţinând rezultate remarcabile prin reorganizări judiciare sau lichidarea eficientă a activelor.

Aprobarea acestui plan de restructurare marchează un moment de cotitură pentru viitorul Liberty Galaţi, un pilon al economiei româneşti.

