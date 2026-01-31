https://www.facebook.com/photo/?fbid=1501748988499691&set=a.569637401710859

Agențiile de presă ruse au relatat că Kirill Dmitriev a ajuns la Miami în 31 ianuarie, după care a plecat pentru negocieri cu reprezentanții Statelor Unite, dar nu s-a spus cine sunt aceștia.

Înainte de începerea discuțiilor, Dmitriev și-a confirmat public prezența în Statele Unite printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Din nou la Miami”, a scris Kirill Dmitriev, fără a oferi detalii.

Reprezentantul special al lui Putin a publicat o imagine a unei hărți a zborului avionului deasupra coastei Floridei, adăugând un emoji cu un porumbel al păcii cu o ramură de măslin.

Agenda oficială a negocierilor nu a fost dezvăluită. Nu există informații nici despre rezultate sau acordurile la care au ajuns părțile până în prezent.

Merită adăugat că Dmitriev este considerat negociatorul cheie al lui Vladimir Putin la Washington. Se așteaptă ca interlocutorii săi să fie reprezentanții de încredere ai lui Donald Trump.

Întâlnirea are loc cu doar o zi înainte de întâlnirea programată la Abu Dhabi a negociatorilor ucraineni și ruși pentru a discuta un plan susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani.

Washingtonul spune că ambele părți sunt aproape de un acord, dar până acum nu au reușit să găsească un compromis cu privire la problema cheie a teritoriului într-o soluționare postbelică, potrivit Kievului.

Președintele american Donald Trump și reprezentanții săi au purtat o serie de discuții despre războiul din Ucraina, dar Rusia s-a ținut de cerințele sale maximaliste. Drept urmare, soluționarea conflictului a fost amânată, iar atacurile asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene continuă.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că se lucrează activ la rezolvarea problemei teritoriale a Donețkului în cadrul discuțiilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, numind acest dezacord o problemă cheie, „foarte dificil” de rezolvat.

Washingtonul a transmis Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a primi garanții de securitate din partea SUA.

