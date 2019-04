Într-o seară de toamnă a anului 2016, în Bacău, o mamă divorțată ia telefonul fostului soț, care mai venea pe la ea ca să-și viziteze fiica. Femeia avea o suspiciune.

de Mirela Neag, Adriana Oprea, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Pe telefon, mama vede un filmuleț în care fostul ei soț, aflat în concediu cu actuala prietenă a lui și cu fata acesteia, o trimite pe femeie la plimbare, „să îi ia ceva de la magazin”.

„Apoi o cheamă pe fata acesteia, de 12 ani, în pat, obligând-o să-i facă sex oral”, povestește procurorilor ce vede pe telefon.

În fața imaginilor cu fostul soț, ea se sperie. Pentru că, derulând mai multe senzații și capete de informații mărunte, mama realizează că propria fiică, rodul căsniciei cu același bărbat, omul cu telefonul, ar putea fi o altă victimă.

De fapt, lucrurile stau mult mai rău. Femeia e pe punctul de a afla că a fost căsătorită cu un violator în serie al minorilor.

Procurorul Cătălin Olivian Ionașcu a strâns probele

Bărbatul a făcut trei victime, susțin procurorii. Are 48 de ani, e din Bacău și Libertatea nu-i publică numele, ca să nu se poată asocia nicicum cu victimele, a căror identitate trebuie protejată, înainte de orice.

Când procurorul băcăuan Cătălin Olivian Ionașcu a pus cap la cap faptele, povestea fiecărei fete a ieșit la iveală.

Fiecare relație cu o femeie adultă a bărbatului a însemnat și o victimă minoră. Două fete de 12 ani și una de 4 ani au fost violate, fiind obligate să-i facă sex oral.

Ziarul a decis să nu intre în detaliile sordide, căci scenele descrise de copii și de procuror sunt îngrozitoare.

Infernal e mecanismul manipulării pe care l-a folosit bărbatul.

„Nu suport zilele de miercuri, tata mă pune să fac anumite lucruri dacă iau note sub 8”

„Mi-am dat seama că e ceva în neregulă, mai ales după ce văzusem acel filmuleț, așa că m-am hotărât să acționez”, a explicat, pentru Libertatea, mama care a descoperit filmulețul și s-a dus la poliție.

Ea intuise pericolul și o rugase pe propria fată de 12 ani să-i povestească dacă tatăl ei o agresase vreodată. S-a izbit de un zid de teamă.

„I-am zis să-mi deseneze, n-a vrut, apoi, încercând mai mult timp, a acceptat să scrie într-un jurnal. I-am cumpărat un vocabular și s-a apucat să scrie că nu mai suportă zilele de miercuri, pentru că atunci o pune tatăl ei să facă anumite lucruri dacă ia note sub 8”.

„Anumite lucruri” e suficient, nu vom fi descriptivi. Bărbatul sădea vinovăția în propriul copil, ca acesta să cedeze și să nu-i opună rezistență.

Folosea argumentul „notelor proaste” pentru pedeapsă, dar și recompensa pentru supunere.

Își viola fata o zi pe săptămână, miercurea

Ce povestește fata de 12 ani în fața procurorilor:

„Într-o zi de miercuri, nu rețin data, pe la sfârșitul lunii septembrie 2016, tata m-a luat doar pe mine de la școală și în mașină, către domiciliu, mi-a spus că dacă îmi doresc retragerea pedepsei și să-mi recuperez telefonul mobil trebuie să fac ceva și după ce l-am întrebat ce anume, mi-a spus că trebuie să îi fac (…) de 10 ori. Întrucât doream să nu mai fiu pedepsită am acceptat cele propuse de tatăl meu, i-am răspuns bine, fără ca eu să știu ce înseamnă cele cerute de el.”

Tata m-a pus să îmi aleg o zi din săptămână, să îi fac (…), eu stabilind ziua de miercuri

– fata de 12 ani violată

„Într-o zi de miercuri m-a luat de la școală tot singură și m-a dus acasă, unde era prezentă și mama, dar și cei trei frați vitregi ai mei. La un moment dat, mama a plecat și am rămas cu toți copiii și cu tatăl nostru, acesta a venit la mine și mi-a spus să îl urmez în dormitor, iar fraților mei le-a spus să nu ne deranjeze că vom fi pedepsiți și că are o discuție cu mine despre pedepse.”

„Am intrat în dormitorul cel mare cu tatăl meu și aici a încuiat ușa pe interior, după care s-a dezbrăcat la pielea goală, s-a întins în pat și mi-a spus (…)”.

Urmarea scenei este de nereprodus, șocată, fata povestește cu detalii tot ce a învățat-o tatăl.

Și asta s-a întâmplat de 10 ori, săptămânal.

De Crăciun, tatăl i-a luat telefonul promis pentru că a fost ascultătoare

Apoi, ca în orice joc al dominării, a venit recompensa.

„În seara de Crăciun, sub brad am găsit un telefon mobil marca Huawei P9 Lite, cadou pentru care m-am bucurat și am tras concluzia că tatăl meu s-a ținut de cuvânt”, povestește minora.

Despre tatăl meu consider că este neserios, nehotărât, frumos, curvar, mie mi-a arătat poze cu alte 10 femei

– caracterizare făcută de copil în fața psihiatrilor

Concluziile medicului primar legist Simona Irina Damian, alături de semnăturile medicilor primari psihiatri Carmen Lupșoru și Gabriela Chele:

Fata prezintă tulburare de stres posttraumatic, post abuz sexual și emoțional.

Minora prezintă flashback-uri, rememorări dureroase, coșmaruri legate de abuzul sexual.

Anxietate marcată, psihotraumă emoțională, tendință depresivă, stimă de sine scăzută.

Liber

După ce a documentat fiecare dintre cazurile de viol, procurorul Cătălin Olivian Ionașcu l-a trimis în instanță pe bărbatul de 48 de ani, cerând judecarea în stare de arest a celui care repetase schema cu cele trei fete, două ale sale, una a prietenei sale.

Faptele începuseră în 2014 și fuseseră raportate poliției în 2016.

Instanța a decis să fie judecat în stare de libertate. Liber la cinci ani după fapte și la trei ani după începerea anchetei.

Procesul a pornit pe 14 martie 2018 și este la al nouălea termen.

Citește și:

Triplu agresor sexual de copii lăsat liber de judecători! Desenul prin care fetița de 6 ani a arătat ce-i făcea tatăl în urmă cu doi ani. Afectată emoțional, ea conturează până și copacii ca pe un falus!

INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ/ ZIDUL NEÎNCREDERII: Vreme de 6 luni, fetița de 5 ani a povestit că e agresată sexual de tată, dar a fost crezută abia când a început să deseneze. Judecătorii l-au găsit vinovat, dar nu l-au trimis nici o zi în închisoare!

Guvernul Boc a înmuiat pedepsele pentru pedofili, Guvernul Cioloș le-a lăsat la fel, iar Guvernul Dăncilă nu e interesat!

Învinovățirea victimelor! 12 judecători români au considerat că dacă fetele minore violate nu au spus părinților, tăcerea e dovada că și-au dat consimțământul pentru sex

Cum batjocorește justiția fetele de 10 ani violate. Procuror și judecător: „Victima s-a îmbrăcat sumar și a consimțit actele sexuale”!

INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ / Ministerul Justiției al lui Tudorel Toader recunoaște: peste 500 de pedofili dovediți și condamnați sunt în libertate, în loc de închisoare!

Citește mai multe despre Investigații şi Reportaje pe Libertatea.