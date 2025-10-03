Trombă spectaculoasă filmată în Marea Neagră

În imaginile postate postate pe rețelele sociale se vede coloana de apă ridicată spre nori, fenomen care poate fi periculos pentru ambarcațiuni.

Din fericire, tromba marină, care s-a format în apropiere de târmul bulgăresc, nu a înaintat spre uscat.

O trombă marină asemănătoare a fost surprinsă, anul trecut, în largul stațiunii Vama Veche. Vârtejul de aer cu aspect de tornadă s-a ridicat deasupra mării, iar turiștii aflați pe plajă au fotografiat fenomenul, iar imaginile au ajuns pe reţelele sociale și s-au viralizat rapid.

Stare de urgență în Bulgaria, din cauza inundațiilor. Stațiunea bulgărescă Elenite, sub ape

Bulgaria a fost lovită de inundații uriașe, după ploile torențiale din ultimele zile. În stațiunea Elenite, viitura a acoperit clădirile și străzile, iar mașinile au fost luate de ape. În doar câteva zile s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat.

Potrivit portalului de știri bulgăresc dnesbulgaria.com, autoritățile au emis mesajul de urgență BG-Alert, cu instrucțiuni de evacuare imediată și recomandări ca oamenii să se retragă pe terenuri mai înalte. În zonă intervin peste 10 echipe de pompieri, care evacuează și salvează localnicii și turiștii.

Guvernatorul regional se află la fața locului pentru a coordona intervențiile, iar autoritățile au declarat stare de urgență, avertizând că situația rămâne gravă și instabilă.

Și în România, meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de ploi torențiale. Alerta meteo vizează 12 județe.

Ce este tromba marină

Tromba marină este un fenomen meteorologic care reprezintă o coloană de aer învârtită, asemănătoare unei tornade, dar care se formează deasupra apei, în special în zone calde și cu umiditate ridicată.

Acest vârtej poate avea un diametru în jur de 50 de metri și viteze ale vântului ce pot ajunge până la 80 km/h. Trombele marine pot face pagube atunci când ajung pe uscat și sunt însoțite de vânturi puternice și furtuni. Ele se formează de obicei din cauza diferențelor de temperatură dintre apa caldă a mării și aerul rece de deasupra acesteia.

Care este diferența între tromba marină și tornadă

Diferența principală între tromba marină și tornadă constă în mediul în care se formează. Tromba marină este un vârtej puternic de aer care se formează deasupra unei suprafețe de apă, în special a mării sau oceanelor.

Tornada este un fenomen similar, dar care apare deasupra uscatului. Vârtejul se formează în general în timpul furtunilor puternice și are potențialul de a cauza pagube mari pe teren.

Meteorologii folosesc aceste denumiri diferite pentru a evita confuziile legate de locul producerii fenomenului, de aceea când are loc pe apă se numește trombă, iar când are loc pe uscat, tornadă. Astfel, tromba marină este practic o tornadă care se dezvoltă pe mare și poate deveni tornadă dacă trece de pe apă pe uscat.

