Stare de urgență parțială în Burgas

Stațiile hidrometeorologice au raportat volume record de apă: 250 l/mp în zona vilelor Cernițiki, 186 l/mp în districtul Kraimorie și 117 l/mp în Satul Pescarilor.

Un pod s-a prăbușit, blocând accesul rutier, iar mai multe drumuri sunt închise.

Primarul Dimitar Nikolov a declarat stare de urgență parțială până pe 6 octombrie din cauza pagubelor provocate de precipitații.

Sunt vizate municipiul Burgas, Satul Pescarilor, Marinka și zona de vile Cernițiki.

Accesul către portul de pescuit Kraimorie a fost restricționat, după ce cinci ambarcațiuni au fost răsturnate.

Sediul Central de Criză al Municipiului Burgas s-a reunit pentru a coordona măsurile de urgență și a supraveghea posibilele evacuări ale celor mai afectate zone.

Administrația Regională Burgas cere cetățenilor să rămână acasă, să evite drumurile inundate și să respecte instrucțiunile transmise prin BG-Alert.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Autoritățile regionale au solicitat și sprijinul Bazei Navale Atia pentru gestionarea situației de urgență.

Râurile noroioase coborâte din Balcani au luat cu ele mașini, pavilioane și instalații, transformând zona într-un torent. Unele persoane sunt încă blocate în clădiri și așteaptă evacuarea. Deși există rapoarte despre victime, acestea nu au fost confirmate. La fața locului intervin doar pompierii, resursele fiind limitate.

În sudul Burgasului, apa a depășit un metru în localitatea Cerniți, iar mai multe familii au rămas blocate.

Portul Burgas este închis, iar alimentarea cu energie electrică este parțial afectată.

Probleme și în alte orașe din Bulgaria

În Țarevo, podul peste râul Izgrevska a fost grav afectat, iar drumul II-99 spre Malko Tărnovo a fost închis.

Jandarmeria și pompierii intervin în zonele cele mai periculoase, precum campingul Nestinarka și zona Arapya.

La Ruse, furtunile au doborât zeci de copaci, afectând transportul public și circulația auto.

Liniile de autobuz și troleibuz au fost deviate sau întârziate, iar autoritățile avertizează populația să evite deplasările inutile.

Stația hidrometeorologică raportează în Ruse vânturi dinspre est-nord-est cu viteze de până la 20 m/s (72 km/h) și precipitații de 17,7 l/mp în ultimele 24 de ore.

Oamenii sunt îndemnați să fie precauți, să evite deplasările inutile, să fixeze obiectele libere pe balcoane și să mențină distanța față de șantierele de construcții și clădirile rezidențiale.

Și în România, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de ploi torențiale. Alerta meteo vizează 12 județe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE