Una dintre aceste furtuni de apă a alarmat locuitorii din orașul Salerno, deoarece se îndrepta spre port cu mare viteză, însă nu a provocat pagube.

Second landfall out of three, six waterspouts observed. From Meteo Campania pic.twitter.com/CYM085odvo

O alta a fost observată din orașul Ravello, în apropiere de Capo d’Orso, dar și aceasta s-a risipit fără a provoca pagube.

In the south of Italy, several waterspouts were observed in Salerno this Tuesday! It landed on the seafront. Waterspout happens to be one of the most unique phenomena in the world. ??

