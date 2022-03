Suntem siguri că mulți dintre utilizatorii de Google nu folosesc motorul de căutare al gigantului californian la întregul său potențial.

Tu cât de des apelezi la Google Search? Dacă dorești să-l utilizezi mai eficient pentru a obține cât mai rapid rezultatele căutării tale îți prezentăm câteva sfaturi și trucuri pentru a maximiza eficiența căutării pe Google.

Sfaturi și trucuri atunci când cauți pe Google

Caută pe Google folosind comanda vocală

Pe Google ai posibilitatea să cauți folosind comanda vocală. Nu trebuie decât să rostești „Ok Google” sau să selectezi microfonul. Pe smartphone-ul cu Android deschide aplicația Google , atinge fotografia de profil sau inițiala, mergi la „Setări”, „Voce”, iar sub „Ok Google” selectează opțiunea „Voice Match”. Apoi, activează „Ok Google”. Ca să începi o căutare vocală deschide din nou aplicația Google și apoi spune „Ok Google” sau atinge Microfonul .

Alege cu atenție cuvintele-cheie

Când te hotărăști ce cuvinte-cheie să introduci în bara de căutare încearcă să alegi cuvintele care vor apărea cel mai probabil pe site-ul pe care îl cauți. De exemplu, în loc să scrii/spui „mă doare capul”, scrie/spune „durere de cap”. Aceasta este expresia pe care ar folosi-o un site medical de unde îți pot lua informații de încredere și verificate.

Nu-ți face griji din pricina detaliilor

Verificatorul ortografic de la Google folosește automat cea mai frecventă ortografie a unui cuvânt, indiferent dacă scrii sau nu corect cuvântul respectiv. De asemenea, o căutare de genul „Charles Leclerc” este aceeași cu o căutare „charles leclerc”.

Cum cauți doar pe un anumit website

Dacă ai citit de curând un articol interesant pe care ai vrea să îl arăți și familiei sau prietenilor, dar nu îți amintești exact titlul, poți să îl găsești foarte ușor folosind o căutare doar pe website-ul undeștii că l-ai văzut. Dacă este vorba despre un articol despre naționala de fotbal a României citit de tine pe website-ul www.gsp.ro, vei folosi sintagma „site:gsp.ro naționala de fotbal a României”.

Folosește „*” pentru a înlocui un cuvânt într-o frază

Dacă nu știai, asteriscul („*”)poate fi folosit în căutarea pe Google pentru a înlocui un anumit cuvânt într-o frază. Spre exemplu, dacă vrei să găsești versurile unei anumite melodii, dar nu îți mai amintești titlul acesteia, în bara de căutare poți înlocui cuvântul pe care nu ți-l amintești cu „*”, astfel: „Thats * I Want”.

Folosește traducerea rapidă

Pentru o traducere rapidă a unui cuvânt sau a unei fraze dintr-o limbă străină într-o altă limbă, poți să folosești comanda: „translate cuvântul to limba română”. Spre exemplu, dacă dorești să traduci expresia some tricks make the job easy în limba română vei scrie în bara de căutare astfel: „translate [some tricks make the job easy] to romanian”. Google „vorbește” Google peste 100 de limbi de pe tot globul.

Folosește calculatorul Google pentru calcule rapide

Dacă lucrezi cu cifre și vrei să faci un calcul rapid, dar îți este peste mână să accesezi aplicația „calculator” din laptopul tău îți recomandăm să folosești comanda „calculator”. În fracțiuni de secundă, Google îți va afișa un calculator rapid pe care îl vei putea folosi foarte ușor. În același timp vei putea să efectuezi un calcul direct în bara de căutare.

Metode de căutare rapide și ușoare

Dacă nu ai nevoie de toate filtrele cu „Căutare avansată” poți utiliza mai multe comenzi rapide pentru căutări obișnuite. Spre exemplu, în cazul în care cauți un anumit lucru, adaugă ghilimele la acel cuvânt sau expresie. De asemenea, poți căuta un website direct scriind în bara de căutare„site:” direct în fața adresei URL, apoi urmați-l cu termenul de căutare. Spre exemplu: site:komando.com „google”. Dacă vrei să cauți ceva pe rețelele de socializare scrie în fața cuvântului simbolul „@” sau „#” dacă vrei să cauți hashtag-uri.

Caută anumite tipuri de fișiere

Introdu în bara de căutare Google tip de „fișier:” la începutul căutării. Spre exemplu, în cazul în care cauți un document PDF, va trebui să scrii „filetype:pdf” în bara de căutare alături de cuvântul-cheie. Dacă vrei să cauți o foaie de calcul Excel vei scrie „filetype:xlsx” împreună cu cuvântul-cheie.

Exclude cuvinte-cheie cu ajutorul cratimei

Uneori s-ar putea să te trezești căutând un cuvânt cu dublu sens. Un exemplu este Mustang. Când cauți Mustang pe Google poți obține rezultate atât despre legendarul model fabricat de Ford, cât și despre cal. Dacă dorești să elimini un cuvânt folosește cratima pentru a-i transmite motorului de căutare să ignore conținutul cu unul dintre celelalte. Spre exemplu, dacă vei scrie „mustang – mașini”, Google va căuta mustang, dar va elimina orice rezultate care conțin cuvântul „mașină”.

