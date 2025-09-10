Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, este acuzat că a înjunghiat-o pe Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, într-un tren ușor din Charlotte pe 22 august.

Administrația Trump a folosit această crimă ca fiind cea mai recentă justificare pentru apelurile sale la reprimarea criminalității în marile orașe. Aceștia au subliniat cazierul lui Brown pentru a argumenta că politicile democrate nu au reușit să oprească infractorii recidiviști.

Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Brown miercuri de comiterea unui act care a cauzat o moarte într-un sistem de transport în masă, o acuzație care atrage o pedeapsă maximă cu moartea. De asemenea, el este acuzat de omor de gradul întâi în Carolina de Nord.

Trump a cerut în mod repetat reintroducerea pedepsei cu moartea. Luna trecută, el a declarat că administrația sa va cere această pedeapsă pentru oricine este acuzat de crimă în Washington, D.C., unde recent a trimis trupe federale și a preluat controlul departamentului de poliție al orașului.

„ANIMALUL care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânără din Ucraina, care a venit în America în căutarea păcii și siguranței, ar trebui să fie judecat „rapid” (nu există nicio îndoială!) și să i se acorde doar PEDEAPSA CU MOARTEA. Nu poate exista altă opțiune!!!”, a scris Donald Trump.

Administrația Trump a încercat să prezinte marile orașe ca fiind copleșite de criminalitate și persoane fără adăpost, în ciuda unei scăderi recente a criminalității la nivel național.

