Liderul SUA le-a spus participanților la o strângere de fonduri de 1 milion de dolari, desfășurată la clubul său de golf din New Jersey, la începutul acestei luni, că este interesat să modifice clasificarea marijuanei, a relatat The Wall Street Journal, citând surse familiare cu situația.

Acest lucru vine după ce companiile producătoare de canabis au angajat milioane de dolari către grupurile politice ale președintelui, potrivit raportului.

Printre invitații la strângerea de fonduri a lui Trump s-a numărat și Kim Rivers, director executiv al Trulieve, una dintre cele mai mari companii de marijuana. Rivers l-a îndemnat pe președinte să facă schimbarea și să extindă cercetarea în domeniul marijuanei medicale, a menționat ziarul.

Posibila mișcare de eliminare a marijuanei din lista substanțelor controlate din Lista I și de transformare a acesteia într-un drog din Lista III ar facilita semnificativ cumpărarea și vânzarea de canabis și ar face industria mai profitabilă.

Administrația Biden începuse să urmărească reclasificarea marijuanei, dar nu a implementat schimbarea.

De asemenea, democrați și republicani au introdus în Congres mai multe proiecte de lege fie pentru a reduce clasificarea marijuanei la droguri din Lista III, fie pentru a o elimina complet de pe lista substanțelor controlate. Însă aceste măsuri nu au fost încă promulgate în lege.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Cel puțin 40 de state au legalizat marijuana medicală, în timp ce 24 de state și Washington, DC, au legalizat și marijuana recreațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE