Trump a lansat mai multe atacuri pe Twitter, după summitul G7

”Comerţul corect trebuie numit acum comerţ prostesc, dacă nu este reciproc”. Într-un alt text scurt, el a susţinut că “Nu e corect faţă de poporul american! Deficit comercial de 800 de miliarde de dolari”. “De ce ar trebui ca eu, ca preşedinte al Statelor Unite, să permit ţărilor să realizeze excedente comerciale masive, aşa cum au făcut timp de decenii, în timp ce fermierii, muncitorii şi contribuabilii noştri trebuie să plătească un preţ atât de mare şi de inechitabil?”, a întrebat liderul de la Casa Albă.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

În continuare, Trump s-a referit la aliații SUA în cadrul NATO:

”SUA plătesc aproape întregul cost al NATO – protejând multe din aceleaşi ţări care ne jecmănesc în comerţ (plătesc doar o fracţiune fracţiune din cost – şi râd)”. “Uniunea Europeană a avut un surplus de 151 de miliarde de dolari – ar trebui să plătească mai mult pentru armate!”. “Germania plăteşte (lent) 1% din PIB către NATO, în timp ce noi plătim 4% dintr-un PIB mult mai mare. Crede cineva că asta are sens?”. “Protejăm Europa (ceea ce e bine) cu pierderi financiare uriaşe, iar apoi suntem călcaţi în picioare la comerţ. Vine schimbarea!”, a insistat președintele de la Casa Albă, potrivit Agerpres.

….And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Ulterior, Trump l-a țintit pe Justin Trudeau și a lansat un atac asupra lui: ”Premierul Justin Trudeau s-a purtat atât de blând în timpul întâlnirilor noastre din cadrul G7. Apoi a dat o conferință de presă, după ce am plecat, spunând că ”Taxele vamale ale SUA sunt niște insulte” și că el ”nu va fi păcălit”. Nu este onest și este slab. Taxele vamale ale SUA sunt un răspuns la taxele vamale de 270% asupra produselor lactate!”.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

