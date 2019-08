După ce Beijingul a anunțat noi taxe vamale pentru importuri americane de 75 de miliarde de dolari, Donald Trump a scris pe Twitter că „Voi răspunde taxelor vamale ale Chinei în această după-amiază”.

„Nu avem nevoie de China și, sincer, ne-ar fi mult mai bine fără ei”, a scris Trump, evocând „enormele sume de bani furate de China de la Statele Unite”. În continuare el a „ordonat” societăților americane să găsească alternative la China.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I wont let that happen! We dont need China and, frankly, would be far….