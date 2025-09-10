Vance a afirmat: „Președintele a fost foarte deschis cu europenii și rușii, spunând că nu vede niciun motiv pentru care ar trebui să izolăm economic Rusia, cu excepția continuării conflictului”. Această poziție contrastează cu retorica anterioară a administrației Trump.

Vicepreședintele a subliniat importanța resurselor naturale ale Rusiei, declarând: „Să fim sinceri, indiferent dacă vă place sau nu Rusia, dacă sunteți de acord sau nu cu argumentele lor fundamentale pentru conflict, simplul fapt este că au mult petrol”. El a adăugat că Rusia deține și „mult gaz” și „multe bogății minerale”.

Vance a sugerat că, odată încheiat conflictul, SUA ar putea avea relații economice productive atât cu Ucraina, cât și cu Rusia. Aceste declarații vin în contextul în care propunerile de pace ale lui Trump includ ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei, stârnind îngrijorări în Ucraina și UE.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a cerut Europei să reducă achizițiile de petrol și gaze rusești pentru a permite intensificarea sancțiunilor. În august, SUA au impus tarife Indiei, un important cumpărător de petrol rusesc.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat o delegație la Washington pentru coordonarea unui nou pachet de sancțiuni. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a menționat posibilitatea extinderii tarifelor secundare asupra țărilor care cumpără petrol rusesc.

