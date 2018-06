Trump a pus la îndoială inteligența celebrului actor spunând că ”Robert de Niro, un individ cu un IQ foarte mic, a primit multe lovituri în cap în film de la boxeuri adevăraţi. L-am urmărit noaptea trecută şi cred cu adevărat că era bătut în cap”.

Într-un alt mesaj, Trump a scris: ”Cred că nu realizează că economia este la cel mai bun nivel la care a fost vreodată, cu cele mai multe locuri de muncă şi cu multe companii care investesc în ţara noastră. Trezeşte-te, ameţitule!”.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018