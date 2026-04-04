Plan pentru redeschiderea închisorii Alcatraz

Donald Trump a cerut 152 de milioane de dolari pentru a acoperi costurile primului an de redeschidere a fostei închisori Alcatraz ca unitate de detenție securizată.

Potrivit CNN, suma face parte din proiectul de buget al Casei Albe, care include o majorare de 1,7 miliarde de dolari pentru Biroul Federal al Penitenciarelor, cu scopul de a îmbunătăți salariile și condițiile de muncă și de a reduce deficitul de personal din rândul gardienilor. Propunerea bugetară a fost publicată vineri de Casa Albă și reprezintă o listă de priorități financiare, care, de regulă, nu este aprobată integral de Congres, dar oferă indicii despre direcția strategică a administrației.

Repunerea în funcțiune a Alcatraz este un obiectiv exprimat de mai mult timp de președinte.

De la atracție turistică la posibilă închisoare

Astăzi, închisoarea situată pe o insulă din Golful San Francisco, este un important obiectiv istoric și turistic, vizitată anual de aproximativ 1,2 milioane de persoane.

Alcatraz a fost închis în urmă cu peste 60 de ani, din cauza infrastructurii degradate și a costurilor ridicate de întreținere. La momentul respectiv, autoritățile estimau că ar fi fost necesare între 3 și 5 milioane de dolari doar pentru lucrări de restaurare și mentenanță, fără a include costurile zilnice de operare.

Întrebat despre costul total al restaurării, Biroul Federal al Penitenciarelor a transmis că analizează în prezent pașii necesari pentru redeschiderea și operarea penitenciarului.

Donald Trump: „Redeschiderea Alcatraz va servi drept simbol al legii, ordinii și justiției”

În luna mai a anului trecut, Donald Trump a transmis pe rețeaua Truth Social că a cerut instituțiilor federale, inclusiv Departamentului de Justiție, FBI și Departamentului pentru Securitate Internă, să redeschidă și să extindă Alcatraz.

„RECONSTRUIȚI ȘI REDESCHIDEȚI ALCATRAZ! De prea mult timp, America este bântuită de infractori recidiviști, violenți și fără scrupule, gunoiul societății, care nu vor aduce niciodată altceva decât mizerie și suferință. Când eram o națiune mai serioasă, în vremurile de odinioară, nu ezitam să-i închidem pe cei mai periculoși criminali și să-i ținem departe de oricine ar fi putut răni. Așa ar trebui să fie. Nu vom mai tolera acești infractori în serie care răspândesc mizerie, vărsare de sânge și haos pe străzile noastre.

De aceea, astăzi, ordon Biroului Penitenciarelor, împreună cu Departamentul de Justiție, FBI și Securitatea Internă, să redeschidă o închisoare ALCATRAZ substanțial extinsă și reconstruită, pentru a găzdui cei mai nemiloși și violenți infractori ai Americii. Nu vom mai fi ținuți ostatici de criminali, de huligani și de judecători care se tem să-și facă datoria și să ne permită să-i îndepărtăm pe criminalii care au intrat ilegal în țara noastră. Redeschiderea ALCATRAZ va servi drept simbol al Legii, Ordinii și JUSTIȚIEI. Vom FACE AMERICA MARE DIN NOU!”, a scris atunci Donald Trump.

Directorul Biroului Federal al Penitenciarelor, William K. Marshall III, a declarat că instituția va analiza toate opțiunile pentru implementarea planului.

Alcatraz a fost închisă definitiv în 1963

Inițial un fort naval, Alcatraz a devenit închisoare militară la începutul secolului XX, iar în anii ’30 a fost preluată de Departamentul Justiției.

A găzduit unii dintre cei mai periculoși infractori din Statele Unite, printre care Al Capone, George Kelly și James Bulger și a inspirat mai multe producții cinematografice, inclusiv „Birdman of Alcatraz” (1962) și „The Rock” (1996). Conform site-ului Biroului Federal al închisorilor, Alcatraz a fost închisă în 1963, din cauza costurilor ridicate de întreținere, de aproape trei ori mai mari decât ale altor închisori federale.

Anul trecut, Charlie Hopkins, 93 ani, fost deținut la Alcatraz, critica planul lui Donald Trump de a redeschide închisoarea și considera că președintele american „încearcă doar să pară dur cu infractorii și imigranții ilegali”.