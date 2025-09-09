Cuprins:
„Încercați să intrați în război cu Chicago?”
Duminică, în timp ce părăsea Casa Albă pentru a participa la US Open, președintele Donald Trump a avut un schimb tensionat cu Yamiche Alcindor, jurnalistă NBC. Totul a pornit de la o întrebare despre un mesaj postat chiar de Trump pe platforma sa, Truth Social.
Întrebarea adresată de Alcindor a fost directă: „Încercați să intrați în război cu Chicago?”. Replica președintelui a venit imediat: „Când spui asta, dragă, sunt știri false”.
Dialogul a devenit rapid conflictual. Alcindor a încercat să insiste, iar Trump a ridicat tonul: „Ascultă. Taci. Ascultă. Tu nu asculți. Tu nu asculți niciodată. De aceea ești de mâna a doua. Nu vom merge la război. Vom curăța orașele noastre. Le vom curăța ca să nu omoare cinci oameni în fiecare weekend. Asta nu e război, e bun simț.”
Postarea controversată cu „Apocalypse Now”
Întrebarea jurnalistei nu era lipsită de temei. Cu doar o zi înainte, Trump publicase pe Truth Social un mesaj însoțit de o imagine generată de inteligență artificială, inspirată din filmul „Apocalypse Now”. În ilustrație, Trump apare supraveghind elicoptere deasupra orașului Chicago.
În text, liderul de la Casa Albă a scris: „Chicago urmează să afle de ce se numește Departamentul RĂZBOI”, referindu-se la planul său de a redenumi Departamentul Apărării. Preşedintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv în acest sens.
Reacția politică: „Amenințare la adresa unui oraș american”
Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat imediat pe platforma X: „Președintele Statelor Unite amenință că va intra în război cu un oraș american”.
The President of the United States is threatening to go to war with an American city. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025
This is not a joke. This is not normal.
Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois wont be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb
Întrebat despre această interpretare, Trump a catalogat reacțiile drept „știri false”. Totuși, textul și imaginea din postare făceau trimitere directă la Chicago.
Casa Albă se apără
Fostul șef al serviciului de frontieră, Tom Homan, a încercat să explice altfel mesajul, într-un interviu la CNN. Acesta a susținut că Trump a fost „scos din context”: „Administrația intră în război cu cartelurile criminale, cu imigranții ilegali, cu amenințările la adresa siguranței publice”.
Criticii au remarcat însă că postarea menționează în mod explicit Chicago și include o imagine cu silueta orașului. Presa americană notează că cel mai probabil Trump a vrut să facă o referire spectaculoasă la un film celebru, dar a mers prea departe. Ulterior, pentru a evita explicații, a dat vina pe guvernatorul Pritzker și pe jurnaliști.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.