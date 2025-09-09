„Încercați să intrați în război cu Chicago?”

Duminică, în timp ce părăsea Casa Albă pentru a participa la US Open, președintele Donald Trump a avut un schimb tensionat cu Yamiche Alcindor, jurnalistă NBC. Totul a pornit de la o întrebare despre un mesaj postat chiar de Trump pe platforma sa, Truth Social.

Întrebarea adresată de Alcindor a fost directă: „Încercați să intrați în război cu Chicago?”. Replica președintelui a venit imediat: „Când spui asta, dragă, sunt știri false”.

Dialogul a devenit rapid conflictual. Alcindor a încercat să insiste, iar Trump a ridicat tonul: „Ascultă. Taci. Ascultă. Tu nu asculți. Tu nu asculți niciodată. De aceea ești de mâna a doua. Nu vom merge la război. Vom curăța orașele noastre. Le vom curăța ca să nu omoare cinci oameni în fiecare weekend. Asta nu e război, e bun simț.”

Postarea controversată cu „Apocalypse Now”

Întrebarea jurnalistei nu era lipsită de temei. Cu doar o zi înainte, Trump publicase pe Truth Social un mesaj însoțit de o imagine generată de inteligență artificială, inspirată din filmul „Apocalypse Now”. În ilustrație, Trump apare supraveghind elicoptere deasupra orașului Chicago.

În text, liderul de la Casa Albă a scris: „Chicago urmează să afle de ce se numește Departamentul RĂZBOI”, referindu-se la planul său de a redenumi Departamentul Apărării. Preşedintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv în acest sens.

Reacția politică: „Amenințare la adresa unui oraș american”

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat imediat pe platforma X: „Președintele Statelor Unite amenință că va intra în război cu un oraș american”.

The President of the United States is threatening to go to war with an American city.



This is not a joke. This is not normal.



— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

Întrebat despre această interpretare, Trump a catalogat reacțiile drept „știri false”. Totuși, textul și imaginea din postare făceau trimitere directă la Chicago.

Casa Albă se apără

Fostul șef al serviciului de frontieră, Tom Homan, a încercat să explice altfel mesajul, într-un interviu la CNN. Acesta a susținut că Trump a fost „scos din context”: „Administrația intră în război cu cartelurile criminale, cu imigranții ilegali, cu amenințările la adresa siguranței publice”.

Criticii au remarcat însă că postarea menționează în mod explicit Chicago și include o imagine cu silueta orașului. Presa americană notează că cel mai probabil Trump a vrut să facă o referire spectaculoasă la un film celebru, dar a mers prea departe. Ulterior, pentru a evita explicații, a dat vina pe guvernatorul Pritzker și pe jurnaliști.

