„Cântecul este în persană, așa că nu pot să cânt piesa cu adevărat, dar avem un invitat special, pe care îl vom acompania”, a spus liderul trupei londoneze, Chris Martin.

Pe scenă a urcat actrița Golshifteh Farahani, 39 de ani, care a cântat piesa, în timp ce pe tabela de marcaj a arenei rula clipul original, al lui Shervin Hajipour.

„Pentru rușinea de a nu avea bani”, „Pentru dreptul de a ne săruta pe stradă fără frică”, „Pentru prizonierii politici” sunt doar câteva dintre versurile piesei Baraye, care s-ar putea traduce prin „ce mai urmează”.

Melodia a fost compusă din tweet-urile etichetate #MahsaAmini, 22 de ani, tânăra moartă în custodia poliției religioase din Iran, care o reținuse din cauză că a purtat hijabul într-un „mod nepotrivit”, ceea ce înseamnă că nu și-a acoperit complet părul.

Musician Shervin Hajipour, whose video about the ongoing protests in #Iran has garnered tens of millions of views, has reportedly been arrested. #OpIran #MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/tNixoidxzQ