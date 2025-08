În acest weekend, o serie de concerte în aer liber se va desfășura la Republica de sub Castani. Foto: Facebook Republica de sub Castani

În acest weekend, o serie de concerte în aer liber se va desfășura la Republica de sub Castani. În perioada 9-10 august vor urca pe scenă trupe precum The Motans, The Urs, Nicole Cherry sau Mandinga, relatează Observatorul Prahovean.