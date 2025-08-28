Chirilă acuză un «politician suveranist» că a incitat la ură rasială și discriminare

Artistul acuză că incidentul a avut loc după ce „un politician suveranist” a incitat la ură rasială și discriminare.

„Un «politician suveranist» incită la ură rasială și discriminare îndemnând la boicot împotriva livratorilor asiatici. Mesajul distribuit pe rețelele sociale se viralizează. Ca urmare a viralizării invitației la boicot un cetățean lovește un livrator pe care îl numește «invadator». Un polițist aflat în timpul liber îl imobilizează pe cetățeanul agresor și îl duce la secție”, a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Cântărețul consideră că în acest caz grav petrecut în Capitală pot fi identificate trei personaje. „Trebuie să ai grave probleme de înțelegere a vieții și lumii în care trăim sau reperele morale să-ți fie rău avariate dacă nu reușești să identifici în povestea asta a) personajul odios b) victima c) personajul curajos și decent. Totuși las niște indicii: a) …..?; b) livratorul; c) polițistul”, a mai adăugat el.

Tudor Chirilă mai susține că milioanele de români care au plecat la muncă în străinătate, pentru o viață mai bună, sunt cei mai în măsură să înțeleagă situația livratorului care a fost agresat în Capitală.

„În ultimii 35 de ani milioane de români au plecat în străinătate mulți dintre ei începând meserii pe care cetățenii țărilor de destinație refuzau să le mai facă sau pentru că angajatorii căutau forță de muncă mai ieftină. Românii căutau o viață mai bună. Mulți dintre ei au fost obiectul discursurilor xenofobe, extremiste. Și mulți au fost probabil victime. Ei sunt cei mai în măsură să-l înțeleagă pe livrator. Și să-și pună semne de întrebare vis a vis de «politician»”, a spus artistul.

Deputatul Dan Tănasă a îndemnat la boicotul livratorilor străini

Dan Tanasă, parlamentar AUR, a îndemnat pe 19 august, înaintea incidentului din București, că românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, spunea, pe Facebook, Dan Tanasă.

Ulterior, un livrator străin a fost agresat de un tânăr de 20 de ani. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din Capitală, unde un cetățean străin, care făcea livrări cu bicicleta, a fost atacat. Agresorul i-a cerut victimei să se întoarcă în țara sa, numindu-l „invadator” și filmând întreaga scenă.

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, reușind să-l imobilizeze pe agresor. Ulterior, tânărul a fost reținut și arestat preventiv.

Reacția deputatului AUR după ce un livrator străin a fost agresat

În urma acestui incident, Dan Tanasă a oferit o declarație pe pagina sa de Facebook. Deputatul AUR a respins acuzațiile conform cărora postările sale ar fi generat violența stradală.

„Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a afirmat Tanasă.

„Ceea ce spun, și o voi repeta ori de câte ori este nevoie, este că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare”, a mai adăugat el.

Parlamentarul și-a reafirmat angajamentul față de drepturile românilor.

„Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi”, a conchis Tanasă în postarea sa.





Cum se antrenează echipa de acrobații aeriene Șoimii României înainte de BIAS 2025

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
