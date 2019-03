Toader spune că raportul său are 85 de pagini, va fi publicat pe site-ul Ministerului și susține că principala sa preocupare a fost cetățeanul. El a subliniat că atunci când a fost numit în funcţia de ministru al Justiţiei, a încercat să facă o radiografie a sistemului judiciar „dincolo de documentele pe care le-am primit de la miniştrii precedenţi”.

„Nu este un bilanţ al activităţii Ministerului Justiţiei, este un raport după 2 ani de activitate la MJ. Raportul pe care l-am redactat, pe care îl voi posta pe pagina de internet a Ministerului, are o formă în sinteză, se desfăşoară pe 85 de pagini. (…) Am încercat, în cei doi ani, ca prin activitatea desfăşurată să punem în centrul activităţii cetăţeanul care are dreptul să-şi valorifice interesele legitime, drepturile fundamentale consacrate prin Constituţie, legi. Cetăţeanul care are nevoie de acest serviciu de interes public care se numeşte actul de înfăptuire a justiţiei”, a spus Tudorel Toader, potrivit Mediafax, la prezentarea bilanţului.

În raportul său, Tudorel Toader a vorbit și de problema penitenciarelor, despre care a spus că este una sistemică, dar în urma unui acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei urmează să se construiască două noi penitenciare. „Când am venit ministru al Justiţiei, în spaţiul public, chiar şi european, se vorbea despre problema condiţiilor necorespunzătoare din penitenciare. A existat decizia-pilot. (…) Personal am mers la CEDO şi am avut o întrevedere cu preşedintele CEDO, în care am prezentat Memorandumul, acea foaie de parcurs, cu măsurile pe care le aveam în momentul acela în vedere. (…) Sigur, nu s-a rezolvat, pentru că problema penitenciarelor devenise o problemă sistemică, care s-a creat în ani şi ani de zile şi pe care nu puteai să o rezolvi într-o săptămână, într-o lună şi nici măcar într-un an de zile”, a afirmat ministrul.

El a vorbit despre mai multe proiecte pe care le are în desfăşurare, în special construirea a două noi penitenciare. „Am discutat, şi încheiat, şi dezvoltat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei un acord de împrumut pentru o sumă considerabilă în vederea construirii a două noi penitenciare, cel de la Berceni din Prahova, cel de Unguriu din Buzău, de modernizare a unui centru de menţinere şi recuperare a sănătăţii funcţionarilor cu statut public din penitenciare, mă refer la Centrul de Rotbav şi înfiinţarea unui centru de pregătire în Pantelimon, în sediul început pentru fostul Parchet Naţional Anticorupţie, în care să facem un centru de instruire, de formare profesională pentru cei 13.000 şi ceva de funcţionari publici cu statut special din penitenciare, pentru că astăzi cei care dobândesc o pregătire de nivel superior sunt cursanţi şi absolvenţi ai Academiei de Poliţie ‘Alexandru Ioan Cuza'”, a afirmat Toader, potrivit Agerpres.

Raportul vine în contextul în care marţi, Camera Deputaţilor va dezbate moţiunea simplă depusă împotriva sa de PNL.

Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat să spună, luni, în Parlament, dacă PSD îl susţine pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la moţiunea simplă care se va dezbate săptămâna aceasta, votul urmând a se da miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor. Întrebat dacă ministrul Justiţiei trebuie să aibă emoţii la dezbaterea şi votul moţiunii, Liviu Dragnea a spus: „Nu ştiu, chiar nu ştiu să răspund. Sincer, nu pot să răspund la această întrebare pentru că nu ştiu”.

