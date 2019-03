„Moţiunea pe care aţi depus o are, în opinia mea, conţinutul unei declaraţii politice. (..) Vă răspund în considerarea calităţii de ministru al Justiţiei. Am afirmat în mai multe rânduri şi repet, ceea ce ce cred că este necesar, îmi asum tot ceea ce am făcut sau fac în calitate de ministru şi nu îmi asum ceea ce alţii au făcut sau fac în domeniul justiţiei”, a spus Toader.

El a precizat că Justiţia trebuie să fie în slujba cetăţeanului, iar actul de justiţie este de interes public şi trebuie să permită ceăţeanului să îşi valorifice drepturile şi libertăţile fundamentale.

„Nu trebuie să ajungem în situaţia în care să apărăm cetăţeanul de justiţie, pentru că, majoritatea activităţii este pozitivă, dar aţi văzut şi multe aspecte negative şi nu vă veţi convinge, şi nu vă doresc să fiţi victima unui astfel de comportament abuziv. Justiţia trebuie să slujească cetăţeanul, iar cetăţeanul nu trebuie să aibă temeri faţă de modul de înfăptuire a justiţiei”, a mai spus Tudorel Toader.

Ministrul a răspuns şi criticilor privind creşterea cazurilor de recidivă a infracţiunilor. Tudorel Toader a spus că în 2008, ponderea în stare de recidivă era de 46%, în 2016, 38%, în 2017, 38,3% şi în 2018, 38,4%.

„Nu sunt date de mine, ci primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, vă asigur că vi le voi trimite oficial, cu semnătură şi ştampilă”, a mai spus Tudorel Toader.

Moţiunea simplă intitulată „Tudorel Toader şi PSD – ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie”, care a fost iniţiată de 91 de deputaţi PNL şi USR, a fost citită şi este dezbătută, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, însă votul se va da miercuri.

Dezbaterea vine în contextul unor nemulţumiri şi din partea social-democraţilor, care ar putea să voteze împotriva ministrului. Semnalul a fost dat deja de Liviu Dragnea, luni, când, întrebat dacă îl susţine pe Tudorel Toader, a răspuns. „Vom vedea”.

