Menschen gehen die Fußgängerzone entlang. Die 7-Tage-Inzidenz ist in München am 2.6.2021 stabil unter 50. Geschäfte und Museen können ohne Terminvereinbarung öffnen. - People go walking in the Munich pedestrian zone. The seven day incidence in Munich, Germany is regularly under 50 on June 2nd, 2021. As the score stays stable, Museums, shops and other facilities can open without an appointment.,Image: 614071010, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights Except Germany ***, Model Release: no, Credit line: Profimedia