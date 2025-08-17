Guvernatorul din Canakkale, Omer Toraman, a anunțat pe platforma X: „Ca măsură de precauție, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocați în zone sigure”. Imaginile televizate au arătat dealuri cuprinse de flăcări intense și nori denși de fum în timpul nopții.

Conducerea pădurilor a raportat că 12 avioane și 18 elicoptere s-au alăturat eforturilor de stingere în zori, implicând 900 de persoane. Provincia, renumită pentru ruinele antice ale Troiei și câmpul de luptă de la Gallipoli, a suferit de o „secetă extrem de severă” anul trecut, conform guvernatorului.

Accesul la siturile istorice din apropierea orașului Eceabat a fost restricționat din cauza incendiului în curs. Această măsură afectează vizitatorii interesați de locurile memoriale ale Primului Război Mondial din zonă.

Experții în climatologie avertizează că schimbările climatice intensifică frecvența și severitatea incendiilor de pădure și a altor dezastre naturale. Ei îndeamnă autoritățile turce să implementeze măsuri pentru a aborda această problemă crescândă.

Situația rămâne critică, iar autoritățile continuă eforturile de combatere a incendiului și de protejare a populației și a patrimoniului cultural din regiunea Canakkale.

Un alt incendiu a izbucnit pe 27 iulie în nord-vestul Turciei, în provincia Bursa. Focul s-a extins rapid, amenințând zone rezidențiale și perturbând traficul. Mii de hectare de pădure au fost distruse în doar câteva ore.

