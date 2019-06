Salvamontiştii de la Bâlea Lac au chemat în ajutor elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, pentru a prelua victima, deși condițiile meteo nu erau favorabile.

„Un turist a cerut ajutorul echipelor de intervenţie după ce a căzut undeva în zona vârfului Podragu din Munţii Făgăraşului şi a suferit un traumatism de umăr. Acesta nu se mai poate deplasa atât din cauza traumatismului, cât şi din cauza stării de panică pe care o are. În aceste condiţii am dispus trimiterea unei echipe de salvamontişti pe cale terestră, de la Bâlea, fiind cei mai apropiaţi şi de asemenea, am alarmat elicopterul SMURD Târgu Mureş pentru o intervenţie rapidă. În funcţie de condiţiile meteo, va pleca elicopterul în cel mai scurt timp”, preciza, în acel moment, Adrian David, citat de Turnul Sfatului.