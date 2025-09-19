Opt salvamontiști au intervenit pentru a-l evacua pe turist, într-o operațiune care a durat șapte ore. Echipajele au acționat prompt după primirea apelului de urgență.

Turistul făcea parte dintr-un grup de trei persoane care s-au rătăcit și au pierdut traseul marcat. Accidentul s-a produs în condiții dificile de teren, în timpul unei ieșiri în aer liber.

Primul echipaj a plecat din Baza Salvamont Baba Mare, fiind sprijinit de un al doilea echipaj venit din Bușteni. Misiunea s-a încheiat la ora 6.00 dimineața, când victima a fost predată echipajului medical pentru transport la spital.

Bărbatul a suferit multiple traumatisme, incluzând traumatism cranian, fractură maleolară, entorsă de genunchi și luxație la membrele superioare. Salvatorii au acționat cu profesionalism pentru a-i asigura îngrijiri și transport în condiții de siguranță.

Pentru a avea parte de o aventură reușită pe munte, este nevoie de o pregătire adecvată, un comportament responsabil și respectarea regulilor esențiale. De asemenea, este important să cunoști câteva noțiuni de bază despre cum să reacționezi în situații de urgență sau în cazul întâlnirii cu animale sălbatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE