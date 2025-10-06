Incidentul a început când un grup de tineri maltezi în stare de ebrietate au deranjat alți oaspeți ai hotelului. Aceștia ar fi hărțuit o femeie și ar fi ținut un copil cu capul în jos. De asemenea, aruncau lucrurile personale ale turiștilor de pe șezlonguri pentru a și le însuși.

Liam Stacey, un britanic de 29 de ani și tată a 3 copii, le-a cerut să se calmeze când comportamentul lor a început să sperie copiii care se jucau la piscină.

Roderick Sciortino, unul dintre tinerii maltezi, l-a lovit pe Liam peste față, doborându-l peste copilul său. Acest lucru a declanșat o încăierare în care Liam s-a apărat împotriva lui Roderick și a fraților lui, Horace și Nick.

Roderick a fost lovit și spitalizat de urgență. Roderick a fost dus la spital, unde a murit din cauza unui anevrism cerebral, la 5 zile după bătaie.

Tribunalul maltez l-a audiat pe medicul legist, care a declarat că moartea nu a fost cauzată de lovitura lui Liam, descriind-o în schimb ca fiind o „sângerare patologică” care a lovit la momentul nepotrivit.

Liam Stacey a apărut în fața magistratei Donatella Frendo Dimech, fiind acuzat de vătămare corporală gravă în timpul unei încăierări la hotel care a implicat un grup de clienți maltezi presupuși a fi beți și agresivi. A pledat nevinovat.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Cineva m-a lovit cu pumnul, l-am împins înapoi și a căzut!

Avocatul apărării, Stefano Filletti, a susținut că acțiunile lui Stacey au fost un răspuns la comportamentul violent al grupului și a cerut eliberarea sa pe cauțiune.

Partenera lui Stacey, Natasha Jerrard, a declarat că au cerut staffului să oprească servirea de alcool grupului gălăgios cu o oră înainte de incident. „Nu au spus nimic și nu au făcut nimic”, a mărturisit ea.

Depunând mărturie în instanță, ofițera de poliție britanică Tonia Cook, care se afla în vacanță la hotel cu niște prieteni, a descris „un grup de 7-8 maltezi care sosiseră în acea dimineață și începuseră să bea mult”.

„Ne-a ruinat vacanța. Nu am venit în Malta ca să-mi fie frică”, a mai spus Cook, adăugând că unii oaspeți s-au încuiat în camere, în timp ce alții au părăsit hotelul mai devreme.

Cook a declarat că personalul hotelului nu a intervenit în ciuda plângerilor și că nu a fost prezent niciun membru al personalului de securitate.

Într-o declarație ulterioară, db Group, operatorul hotelului, a declarat că tratează incidentul cu „cea mai mare seriozitate” și a deschis o anchetă internă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE