Femeia a vorbit în cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” despre experiența pe care a trăit-o în concediu. Spune că era în prima zi de vacanță în Costinești, când a observat mai mulți copii desculți, murdari, puși să cerșească pe pietonala din stațiune, cu câte un pui de cățel în brațe.

Turista care a urmărit zeci de copii puși să cerșească în Costinești: „E un caz de crimă organizată”

La început, au fost unul, doi și am numărat până la nouă, zece pe pietonala de la Costinești, adică începând cu discoteca Tineretului spre Hotel Forum Ionela, turista care a filmat copiii cerșind

Era sâmbătă seara când a văzut în dreptul unei covrigării un copil care „dormea cu capul în jos și lumea trecea efectiv peste el”.

Am început să ne plimbăm și am numărat în acea seară 14 copii dormind peste tot în stațiune, cerșind. Unii erau efectiv epuizați, alții erau semicoerenți Ionela, turista care a filmat copiii cerșind

Deși era în concediu, Ionela a ales să-i urmărească pe copiii puși să stea cu mâna întinsă și a încercat să vorbească cu unii dintre ei. A constatat că toți spuneau aceeași poveste.

Aveau acel text standard. Fiecare era cu sora lui și sora lui era undeva prin club sau undeva prin Costinești. Nu știau exact unde și așteptau trenul. Nu conta că erau la doi kilometri de tren. Ei așteptau trenul pentru că sunt din Mangalia și mâine pleacă Ionela, turista care a filmat copiii cerșind

Turista i-a întrebat pe copii de ce cerșesc, însă nu a primit un răspuns.

„Când le-am spus să mergem la Poliție mi-au zis că le e frică de Poliție. Nu părea să le fie frică de Poliție. Era practic un text învățat, toată poezia asta”, a mai povestit Ionela.

Ionela susține că toți cei 14 copii pe care i-a văzut cerșind s-au dus în parcarea unui hotel pentru a preda banii primiți din mila trecătorilor.

După ce își numărau banii, s-au dus în parcarea hotelului Victoria, pe spațiul verde. (…) Erau doi adulți. Apoi lăsau banii acolo și se întorceau la cerșit. Ionela, turista care a filmat copiii cerșind

Femeia mărturisește că vine de cinci ani în stațiunea Costinești, însă nu a văzut niciodată atât de mulți copii la cerșit.

„Tocmai de aceea am filmat. Nu am practicat meteahna românească, să pun imaginile pe Facebook-ul personal neblurate, ci am adunat acele filmări tocmai pentru a-mi susține petiția pe care am făcut-o online la Poliție.

Am considerat că nu este un caz de 112, ci un caz de crimă organizată și de protecția copilului. Ionela, turista care a filmat copiii cerșind

Ionela spune că a depus plângeri la Poliția Română, la IPJ Constanța și la Protecția Copilului Constanța: „La IPJ Constanța am primit un număr de înregistrare. De la Protecția Copilului nu am primit nici măcar un mail înapoi”.

