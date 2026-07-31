În timp ce unii vacanțieri se declară încântați de atmosferă și de noile facilități tehnologice, precum comanda mâncării direct la șezlong prin aplicații mobile, alții atrag atenția asupra costurilor tot mai ridicate pentru închirierea echipamentelor de plajă și pentru mesele zilnice.

„Nu ai unde să pui un prosop”

Comentariile internauților nu au întârziat să apară, mulți dintre aceștia taxând umorul postării și confirmând că stațiunea este arhiplină. Unii turiști fideli au subliniat că afluxul de oameni este chiar mai mare decât în prima parte a lunii.

„Ce pustiu? Nu ai unde să pui un prosop. Ăsta e al treilea an când merg la Eforie Nord și abia aștept să mă duc și la anul”, a scris o turistă entuziasmată de experiența de pe litoral.

În timp ce unii vizitatori sunt încântați de efervescența stațiunii, alții se declară copleșiți de numărul mare de persoane prezente pe nisip. Un alt internaut a comentat că nu ar alege niciodată să meargă în vacanță într-un asemenea „puhoi”, subliniind că aglomerația actuală depășește nivelurile înregistrate la începutul lunii iulie.

Un turist aflate pe plajă a evidențiat faptul că, deși este foarte aglomerat, experiența rămâne una pozitivă datorită prețurilor accesibile și serviciilor rapide direct la locul de relaxare.

„Sunt prezent și e ok, foarte aglomerat, dar e bine! Prețuri accesibile, fiind servit la botul calului… doar pe aplicație stai, comanzi și în câteva minute ești servit la șezlong. Super, super!”, a detaliat un alt vacanțier.

Părerile rămân astfel împărțite între turiștii care caută liniștea și cei care îmbrățișează energia vacanțelor de iulie, însă un lucru este cert: Eforie rămâne una dintre destinațiile de top ale verii pe litoralul românesc.

Cât a ajuns să coste închirierea unui șezlong pe plajele din Eforie

Discuțiile aprinse din mediul online s-au mutat rapid în zona bugetului de vacanță. Întrebați pe grupurile dedicate cazării din Eforie Nord despre tarifele practicate de administratori, turiștii au oferit răspunsuri variate, marcate de diferențele dintre zonele de plajă.

Deși unii utilizatori au menționat că au găsit opțiuni mai accesibile, cum ar fi 25 de lei pe plaja Maribela, majoritatea celor aflați în stațiune susțin că tarifele reale sunt considerabil mai mari.

În zone cunoscute precum Belona sau Debarcader, închirierea unui șezlong costă 50 de lei chiar și în timpul săptămânii, iar în sectoarele foarte aglomerate prețurile variază între 50 și 70 de lei pe zi.

Mâncarea la cantină a devenit din ce în ce mai scumpă

Dacă la capitolul plajă părerile rămân împărțite, prețurile la alimentație au stârnit un val de nemulțumiri. Un turist aflat în vacanță în Eforie Nord a povestit pe rețelele de socializare experiența trăită la un restaurant de tip autoservire din stațiune, unde se aștepta la costuri reduse.

La casa de marcat a restaurantului Acapulco, bărbatul a constatat că o masă simplă pentru două persoane l-a costat nu mai puțin de 190 de lei. Un singur șnițel de pui a fost taxat cu aproape 29 de lei, în timp ce o porție de piure de cartofi a depășit suma de 25 de lei.

„Am fost în Eforie Nord la restaurant Acapulco la împinge tava și m-am crucit când am văzut ce scoruri au. Îmi pare rău că nu am putut fotografia nota finală, dar a fost 190 de lei. O ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele”, a mărturisit turistul.

Experiența sa a fost comentată intens de internauți, mulți dintre aceștia arătând că opțiunile economice de altădată de pe litoralul românesc au ajuns să aibă prețuri greu de justificat în raport cu serviciile oferite.

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