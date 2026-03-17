3 persoane au fost arestate în Dubai pentru că au distribuit imagini cu daunele provocate de un atac cu dronă asupra clădirii lor, potrivit organizației Detained in Dubai.

Incidentul a avut loc joia trecută, când proiectile iraniene au lovit zona Creek Harbour, provocând daune semnificative.

Radha Stirling, CEO al organizației, a declarat că aceste arestări sunt șocante, având în vedere că imaginile nu au fost distribuite public.

„Rezidenții străini presupun adesea că trimiterea unei fotografii în mod privat membrilor familiei este inofensivă. În Emirate, chiar și o fotografie personală nedistribuită, legată de evenimente sensibile, poate declanșa o investigație penală”, a explicat Stirling.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au intensificat măsurile împotriva celor care fotografiază sau distribuie imagini cu pagubele provocate de atacuri, pentru a proteja reputația statului.

Poliția din Dubai a avertizat că răspândirea „zvonurilor, informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale” este strict interzisă.

Cei care încalcă aceste reguli riscă pedepse penale, inclusiv închisoare de 2 ani și amenzi de cel puțin 50.000 de euro.

„Poate părea doar o fotografie… Dar pentru unii este o informație. Nu fotografiați sau distribuiți imagini cu locații sensibile sau de securitate”, au adăugat autoritățile locale.

Guvernul monitorizează rețelele de socializare pentru a șterge imaginile care nu se încadrează în această narațiune.

Clădirea afectată, Creek Harbour, un complex de apartamente de lux, a suferit daune severe în urma loviturii cu dronă, iar guvernul a luat măsuri pentru a monitoriza rețelele sociale și a șterge imaginile care contravin narațiunii oficiale.

Radha Stirling a subliniat că astfel de măsuri riscă să pedepsească victimele, în loc să le protejeze: „Când oamenii trec printr-un eveniment șocant, precum un atac cu dronă asupra locuinței lor, primul instinct este să-și anunțe familia că sunt în siguranță”.

Acest incident vine în contextul altor atacuri atribuite Iranului, inclusiv o lovitură de dronă asupra unui rezervor de combustibil din apropierea Aeroportului Internațional Dubai, care a dus la suspendarea zborurilor luni dimineață.

Anul trecut, același aeroport a înregistrat un trafic de 95,2 milioane de pasageri, fiind cel mai aglomerat aeroport din Orientul Mijlociu și lider mondial în ceea ce privește traficul de pasageri internaționali, cifrele pentru acest an fiind estimate să atingă 100 de milioane.

De asemenea, sucursala băncii Citigroup din Dubai a fost lovită de drone.

